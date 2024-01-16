Haber: Nihat İlikcioğlu

İşte Röportajdan Öne Çıkanlar…

‘Sürpriz Bir Şarkı Geliyor’

Ses sanatçılığınızın dışında program sunuculuğuda yaptığınızı biliyoruz. Peki müzik çalışmalarınız olacak mı Yeni şarkı düşünüyor musunuz?

Evet, hafta içi her gün Show TV ekranlarında yayınlanan ‘Gelin Evi’ adlı yarışma programını Reytinglerimiz inanılmaz iyi. Çok keyifli geçiyor çekimlerimiz. Ekibimiz, çalışma arkadaşlarım çok başarılı dolayısıyla sonuçlar da mükemmel geliyor. Müzik çalışmalarına ara falan vermedik, tüm hızıyla devam ediyor. Yeni şarkımız hatta şarkılarımız var tabii ki, çok yakında güzel heyecanlarımız olacak. Sürpriz ve muhteşem bir şarkı geliyor yine…

Bundan sonrası içinde tv sunuculuğu ve müziği beraber yürütmeye devam edecek misiniz?

Kesinlikle ikisi eş zamanlı olarak ilerliyor zaten ve öyle de devam edecek. Müzik benim elim, ayağım, kolum en hayati parçam… Müziksiz bir yaşam düşünemiyorum. Müzik benim hayatımın her anında var. Programda da bolca şarkılar söyleyip eğleniyoruz yarışmacılarımla. Dolayısıyla müzik hep var ve hep var olacak.

‘Bir Eve Bir Oyuncu Yeter’

Ağabeyiniz Saruhan Hünel gibi oyunculuk düşündüğünüz oldu mu hiç?

Zaman içerisinde çok fazla film ve dizi projeleri ile alakalı teklifler almış olsam da ‘Bir eve bir oyuncu yeter’ diyerek ben her zaman ağabeyim Saruhan Hünel’i izlemekten keyif alıyorum. Hala da bu tarz teklif ve öneriler olabiliyor. Bilmiyorum belki bir gün dinleyici ve izleyicilerime bambaşka bir projede yer alıp sürpriz yapabilirim.