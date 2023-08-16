Sarı – kırmızılı ekip UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu rövanş maçında Olimpija Ljubjana’yı Icardi’nin attığı golle 1-0 mağlup etti. İlk maçını deplasmanda 3-0 kazanan Cimbom play-off turundaki rakibi Norveç takımı Molde oldu. Molde ile ilk karşılaşmayı 23 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda oynayacak. Eşleşmenin rövanşı 29 Ağustos Salı günü İstanbul’da yapılacak.

Bu gece için konuşmak gerekirse maçın adamı Sacha Boey, maçın yıldızı ise Mauro Icardı. Kerem ve Barış Alper’in daha dikkatli oynayıp Galatasaray taraftarını üzmemesi lazım. Wilfried Zaha takım arkadaşlarına alıştığı vakit daha çok katkı sağlayacağını göstermiş oldu.

ICARDI SAHALARDA

24. Dakikada Icardi’nin golüyle 1-0 yaparak maçın skorunu da belirledi.

TORREİRA İÇİN KIRMIZI KART ŞOKU

Maçın 64.dakikasında rakip Rui Pedro’ya yaptığı hareket sonrası kırmızı kart görerek oyun dışı kalarak bir dahaki maçta cezalı duruma düşmüş oldu.