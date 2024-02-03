Sarı kırmızılı ekip deplasmanda Samsun’da gollerle maça başladı.

Arka arkaya gelen 5.dakikada Nelsson, 11.dakikada Barış’ın golüyle zirve yarışındaki yerini korudu. Bu gelen erken gollerde rahat bir 90 dakika mücadele edildi. Samsunspor mağlubiyetle ayrılsada kaleyi zorladı. Gollerden sonra Samsunspor etkili ataklarda bulunsada skoru değiştiremedi. Icardi’de şanssızlık almış başını gidiyor attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal olurken, penaltı beklediği pozisyon ise yankı uyandırdı. Zaha ise formda oyuna girer girmez maçı hareketlendirdi. Averajı korumak için ilk 11’de oynatılması gereken bir oyuncu. Muslera’ya ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Eğer böyle bir kaleciniz olmasaydı farklı bir skor konuşuyor olurduk.

Eğer hedef şampiyonluksa tüm oyuncular yüzde yüzlerini vermelidir. Sıradaki maçı heyecanla bekleyelim görelim.