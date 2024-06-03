Özel çocuklar için yazdığı ve bestesi kendisine ait olan "Can Dostum Oğlum" adlı şarkısı ile Başarı Ödülü'ne layık görülen Palu, müzikseverlerin takdirini topladı.

Asiye Palu, ödül töreninde yaptığı konuşmada, şarkının kendisi için özel bir anlam taşıdığını ve özel çocuklara yönelik farkındalığı artırmayı amaçladığını belirtti. Pandemi de oğlu Aypar için yazdığı "Can Dostum Oğlum" şarkısı, Palu'nun duygusal dünyasını ve sanatsal yetkinliğini bir araya getiren bir eser olarak farkındalık yaratıyor.

Başarılı kanun sanatçısı Asiye Palu, müzik kariyerine hız kesmeden devam ediyor. Yeni şarkısı için yoğun bir çalışma sürecinde olan Palu, Türkiye ve Avrupa arasında düzenlediği konserlerle de geniş bir dinleyici kitlesine ulaşıyor. Palu, konserlerinde hem kendi bestelerine hem de Türk müziğinin seçkin eserlerine yer vererek dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşatıyor.

Müzik kariyerine birçok ödül sığdıran ve sahne performanslarıyla adından sıkça söz ettiren Asiye Palu, önümüzdeki günlerde müzik çalışmalarıyla sevenleriyle buluşmaya devam edecek.

HABER:FUNDA AKOSMAN