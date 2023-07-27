Ankara

Ankara'da etkili olan sıcak hava nedeniyle güneşten yanan ve bozulan mahsuller atılma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Çiftçiler de tarlada geçirdikleri süreyi, güneşin en az etkili olduğu sabah ve akşam saatlerine göre değiştiriyor.

"Tarlayı daha sık sulamaya başladık"

Ayaş ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mustafa Erel, son günlerde artan hava sıcaklığı ile çalışmanın zorlaştığını söyledi.

Erel, hava sıcaklığı artış göstermeden önce günde 6-7 saat çalıştıklarını ancak şimdi güneş altında yalnızca 3 saat durabildiklerini anlattı.

Mahsulde kayıp vermemek için ürünleri sulama sayısını artırdıklarını da anlatan Erel, "Sulamayı artırdık, sabah erken saatlerde gelip akşam erken saatlerde gitmeye çalışıyoruz. Güneşin olmadığı saatleri tercih ediyoruz." dedi.

Geçen sene sıcak hava ve kuraklık nedeniyle kayıpları olduğuna değinen Erel, bir ay önce sel nedeniyle tarlalarının zarar gördüğünü şimdi de sıcak hava ile mücadele ettiklerini söyledi.

"Güneş yanığı olanlar satılamıyor"

Sebze tarlasında çapa yapan Birsen Özkaya da çiftçinin sıcak soğuk demeden çalıştığını söyledi.

Sıcağın dışarıda çalışan herkesi etkilediğini belirten Özkaya, "Hava çok sıcak. Böyle kafamızı da örtünüyoruz. Erkenden işe geliyoruz. Biraz çalışıp gölgede duruyoruz." diye konuştu.

Tarlalarında sıcak nedeniyle daha sık sulama yaptıklarını anlatan Özkaya, şöyle devam etti:

"Sıcak nedeniyle dallar ölüyor. Mantar hastalığı oluyor. Daha önce mahsullerimizi selde kaybettik. İki kere bastı sel burayı. Şimdi de kavurucu sıcak sebzelerde yanıklara ve hastalıklara yol açıyor."

Özkaya, güneş yanığı olan sebze ve meyvelerin satılamadığını da belirtti.

"Gerekli yardımlarda bulunuyoruz"

Mahsullerde sıcak hava nedeniyle hastalık oluşabildiğine değinen Ayaş Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ülkü, bunun için ilaçlama yapılabildiğine dikkati çekti.

Çiftçiyi sıcak hava nedeniyle zor bir yılın beklediğini söyleyen Ülkü, "Sıcak kaynaklı hastalıklarımız oluyor. Bazı çiftçilerimiz ürünlerini kaybetmek üzere. Bu ürünleri kaybeden çiftçilerimiz gerekli ilaç önlemleri alıyorlar. Biz de gerekli yardımlarda bulunuyoruz." dedi.

Güneş kaynaklı en fazla kaybın domateste yaşandığını kaydeden Ülkü, "Bizim yerli Ayaş domatesinin çıkmasına 10 gün veya 15 gün civarında var." dedi. Ülkü, domateslerin yetişmesiyle düzenlenecek festivalin ardından Ayaş domateslerinin tezgahlarda yerini alacağını kaydetti.

AA