Ankara

Asiana Airlines açıklamasında, yaklaşık 100 pilotun 7 Haziran-16 Temmuz'da "iş kuralı" adını verdikleri protestolarında, 2’si uluslararası ve 10’u yerli olmak üzere, 12 uçuşu iptal ettirdikleri, 56 uçuşta ise rötara neden oldukları kaydedildi.

Topluca hareket eden pilotların protestolarında, jet yakıtının aşırı tüketimi ve bakım çalışması gibi taktiksel eylemlerle Asiana Airlines’ın uçuşlarını aksaklığa uğrattığı aktarıldı.

Pilotların, Kovid-19 dönemi nedeniyle maaşlarda artış yapılmayan 2019-2022 dönemi için yüzde 10 maaş artışı talebinde bulundukları, bunun 4 yıllık periyod için şirket tarafından önerilen yüzde 2,5’lik artış oranından çok yüksek olduğu ifade edildi.

Pilotlar dışında diğer sendikalı işçilerin, Kovid-19 salgınının yaşandığı dönem için önerilen yüzde 2,5'lik artışı kabul ettiği bilgisi paylaşıldı.

Pilotların üye olduğu sendikanın gelecek hafta greve başlayacağı ifade edilirken, bu durumun turizm ve iş dünyasını etkileyeceğine işaret ediliyor.

AA