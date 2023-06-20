ANKARA

Milyonlarca insanın merakla beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün üçüncü kez toplanıyor. Saat 11:00’da gerçekleşecek toplantıya yine Çalışma Bakanlığı ev sahipliği yapacak.

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Dün gerçekleşen ikinci toplantıdan sonra Türk-İş Temsilcisi  Ramazan Ağar, herhangi bir rakamın gündeme gelmediğini belirtmişti.

Toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Uzun uzun görüşmeler yaptık. Çalışma hayatı ile ilgili görüşmeleri sunduk. Rakam olarak bir yere gelinmedi. Bu hafta içerisinde üçüncü defa komisyon olarak bir araya geleceğiz. Komisyonda bir karara vardıktan sonra Cumhurbaşkanımız açıklama yapar diye düşünüyorum. Bayramdan önce rakam konusunda bir karar verilir diye düşünüyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

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Asgari ücretin bugün belirlenmesi bekleniyor.

Türk-İş Başkanı Genel Başkanı Ergün Atalay, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere "Perşembeyi bulmadan netice bulunacağını umut ediyorum. Belli bir noktaya geldik. Sayın Bakan ile görüşeyim Perşembe'ye kalmadan bitireceğimizi umut ediyorum. Yarın olma ihtimali yüzde 50" demişti.

HABER:MERVE ELÇİ