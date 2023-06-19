ANKARA

Milyonlarca insanın merakla beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısından asgari ücret rakamları ile ilgili bir sonuç çıkmadı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını gerçekleştirmek üzere 10.19 itibarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklama yapan Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, işveren ya da hükümet tarafından henüz bir rakamın masaya gelmediğini açıkladı.

İlk toplantısını 13 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştiren komisyon, ikinci toplantısına bugün başladı. Görüşme saat 12:25 sıralarında sona erdi.

“Bayramdan önce rakam konusunda bir karar verilir diye düşünüyorum”

Türk-İş Temsilcisi Ramazan Ağar'dan açıklama:

"Uzun uzun görüşmeler yaptık. Çalışma hayatı ile ilgili görüşmeleri sunduk. Rakam olarak bir yere gelinmedi. Bu hafta içerisinde üçüncü defa komisyon olarak bir araya geleceğiz. Komisyonda bir karara vardıktan sonra Cumhurbaşkanımız açıklama yapar diye düşünüyorum. Bayramdan önce rakam konusunda bir karar verilir diye düşünüyorum. Türk parası olarak görüşüyoruz, dolar üzerinden pazarlık yapmıyoruz. Günün şartlarına göre, insanların alım gücünün artmasını istiyoruz. 500 dolar üzerinden değil, günün şartlarına göre pazarlık yapılacak. Bu hafta inşallah bunu sonuçlandıracağız. Şu anda 500 dolar karşılığı rakamını o dönem bakanımız söylemişti. Görüşmenin bu hafta sonuçlanması bekleniyor.

İşveren ve hükümet tarafından bir rakam ortaya konmadı, görüşülmedi. Biz de söylemedik. Bu hafta asgari ücrette bir mutabakat sağlanacağını düşünüyoruz. Kafamızdaki rakam olmazsa elbetteki geçmişte olduğu gibi muhalefet şerhimizi koyarız. Son yıllarda mutabakat sağlanarak bu karar alınıyor. Bizim gönlümüzde de üçlü kararın ortak karar alması, bu yıl da inşallah öyle olacaktır. "

HABER:MERVE ELÇİ