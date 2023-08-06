Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Borçka ilçesine bağlı Camili bölgesindeki Efeler köyünde gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, bölgeye has "Macahel Balı"nın kalitesinin, dünya çapında tescillenmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Balın kalite ödülü almasının Türkiye ve Artvin için önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Doruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler zaten bu kalitenin farkındaydık. Ancak sadece bizlerin farkında olması yetmiyor. Tüm dünyanın bu faydalı ve doğal üründen haberdar olması için çalışmamız gerekiyordu. Bizler de Valiliğimiz öncülüğünde planlanan Şehir Markalaşma Projeleri kapsamında 'Macahel Balı'nın şöhretinin sadece bölgeyle sınırlı kalmaması, tüm Türkiye ve dünyaya yayılması üzerine çalışmalar yaptık. Bugün bu çalışmaların meyvesini verdiğini görmek sevindirici. Bu gurur hepimizin."

Doruk, kaliteli bal üretiminin yanı sıra bölgenin apiterapi için de oldukça uygun şartlara sahip olduğuna dikkati çekerek, "Valiliğimiz öncülüğünde Artvin Çoruh Üniversitemiz ile işbirliğiyle bu konuda önemli çalışmalar içerisindeyiz. Taşıdığı eşsiz doğal güzelliklerle Macahel'i apiterapi merkezi haline getirmeye gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Artvin Arıcılar Birliği Başkanı İbrahim Durmuş da Macahel'de üretilen balların sağlık açısından önemine dikkat çekti.

Bölgede 117 arıcının yaklaşık 8 bin kovan ile geçimlerini sağladığını belirten Durmuş, "Bizim burada gübre, ilaçlama olmadığı için balımız kaliteli oluyor. 'Altın Bal' ödülü alan ballarımızın kalitesi yüksek rakım ve çevrede fabrika dumanı olmamasından geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kızıyla 24 yıldır arıcılık yapan Melehat Gülbin de ürettiği balın dünya çapında ödül almasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Vali Doruk ve eşi Meral Doruk, arıcı maskesi kıyafetini giyinerek, arı üreticileriyle bir süre bal sağımı gerçekleştirdi.

AA