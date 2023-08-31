Mersin

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin, cimnastikte son yıllarda önemli başarılara imza atıldığını söyledi.

Bu başarıların devamını getirmek için çalıştıklarını aktaran Göktekin, Mersin'de 1-3 Eylül'de düzenlenecek Dünya Challenge Kupası'nda da iyi dereceler elde etmek istediklerini dile getirdi.

Mersin'de düzenlenecek kupada başarıya odaklandıklarını aktaran Göktekin, şöyle konuştu:

"Mersin'deki yarışmalar sonrasında bizim bir dünya şampiyonamız var. Bu da takım olarak olimpiyat kotasını kovaladığımız bir yarışma. Milli takımla 2,5-3 aydır kamptayız. Bu kamp içerisinde programlanmış yarışmalarımız var. O yarışmalara bir 'kontrol yarışması' gibi gidiyoruz. Takımın eksikliklerini görmek, dinamiklerini oluşturmak ve Dünya Şampiyonası öncesi son durumumuzu görmek için bu yarışmaya katılıyoruz. Yarışmada elde edeceğimiz veriler, sporcuların eksiklerini giderme anlamında bizim için önemli olacak."





Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'na hem genç hem de tecrübeli sporcularla katılacaklarını vurgulayan Göktekin,"Bu yarışmadaki hedefimiz tabii ki final. Finalden sonra madalyalar diyebiliriz. Bizim bu yarışmadaki performans ölçütümüz sporcuların elde ettiği derece. Madalya da tabii ki önemli. Buradan 3-4 madalya çıkaracağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Milli sporcular başarı peşinde

Milli sporculardan Ferhat Arıcan, Mersin'deki 6. Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'na takım olarak hazır olduklarını aktardı.

Dünya Şampiyonası öncesi son provaları yaptıklarını belirten Ferhat, "Burada ev sahipliği yapmaktan çok mutluyuz. Mersin halkını bekliyoruz. Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nın en iyi organizasyonlardan biri olduğu söyleniyor. Bu anlamda da çok mutluyuz. Kulplu beygir ve paralel barda yarışacağım. Bireysel olarak tabii ki hedefim altın madalya." şeklinde konuştu.

Ay-yıldızlı sporcu Ahmet Önder ise 6. Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'na sıkı bir şekilde hazırlandıklarını ve Mersin'de güzel sonuçlar elde etmek istediklerini belirtti.

Bu kupanın Dünya Şampiyonası'na yönelik iyi bir hazırlık süreci olduğuna değinen Önder, "Dünya Şampiyonası bizim için çok önemli. Çünkü olimpiyat kotasını almak istiyoruz. Tarihte bir ilki başarma hedefimiz var. Olimpiyatlara ilk defa takım olarak gitmeyi hedefliyoruz. Dolayısıyla bu yolda antrenmanlara çok özen gösterdik. Kendi ev sahipliğimizdeki bu turnuvada da güzel dereceler elde ederek yolumuza devam etmek istiyoruz. Önemli bir Dünya Şampiyonası öncesi motivasyon elde etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

6. Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası

Mersin'in ev sahipliğinde organize edilecek Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, yarın başlayacak ve 3 Eylül'de sona erecek.

Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda 25 ülkeden 97 sporcunun katılacağı organizasyonda, Türkiye'yi erkeklerde Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Yunus Emre Gündoğdu, Mehmet Ayberk Koşak, Mert Efe Kılıçer, Kerem Şener, Sercan Demir, Hasan Bulut ve Hamza Şamil Yılmaz, kadınlarda ise Sevgi Seda Kayışoğlu, Ceren Biner, Bengisu Yıldız, Derin Tanrıyaşükür ve Atiye Berra Karademir temsil edecek.

Bireysel alet elemelerinin 1-2 Eylül'de yapılacağı Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, 3 Eylül'deki final müsabakalarıyla sona erecek.

AA