YALÇIN TOPÇU

Ermeni terör örgütü ASALA’nın sözde soykırım iddiasıyla, Türk diplomatlarına karşı yaptığı onlarca kalleş saldırıları protesto etmek için canını ortaya koyarak, en etkili tepkilerden birisini gösteren ve 15 Ağustos 1982 de aramızda ayrılan, Türk milletini kardeş bilen, Ermeni asıllı Türk vatandaşı Artin Penik’i minnetle anıp anlarken, hatırasını canlı tutup onu asla unutmayacak ve unutturmayacağız.

Yurttaşımız Müteveffa Artin Penik, Ermeni ASALA terör örgütünü telin etmek ve onların arkasındaki güçleri ifşa ederek kendi soydaşlarını da bu örgüte karşı uyarmak için, 10 Ağustos 1982 günü benzin dolu bir bidonu Taksim meydanındaki Atatürk anıtının önünde üzerine dökerek kendisini yakmıştır.

Çok ağır yaralanan Artin Penik, hastaneye kaldırıldıktan dört gün sonra ise yapılan bütün müdahalelere rağmen aziz canını kardeş olarak gördüğü Türk milleti için feda ederek aramızdan ayrılmıştır.

Kendisi ölüm döşeğinde iken, ASALA terör örgütünün saldırılarına karşı tepki olarak kendisini yaktığını söyleyen ve “Vatanım için her şeyi yaparım” diyen Artin Penik’in son sözlerinin tamamını sizlere aktarmayı bu asil yurttaşımıza ve tarihe karşı bir görev olarak görüyor ve aynı ile arz ediyorum!..

“Bütün dünyaya mesajım: Birleşsinler. Bir gün bunlar öyle bir hortlayacak ki, inanın bütün hükümetler bunlarla zor boşa çıkacak. Ben 22 sene Avrupa’da gezdim, Amerika’ya gittim, bunları biliyorum ben. Onun için artık tahammülüm kalmadı. Bunlara ibret olsun diye bunlar artık vazgeçsin dedim. Bakın samimi söylüyorum size, bu emperyalizmin oyunudur. Kalkınan Türkiye’ye karıştıracaklar. Türkiye’ye harbe sokmak istiyorlar. Gayeleri Ermenileri rahatsız ettirmek, vurdurmak, öldürmek dünya kamuoyu önünde Türkiye’ye kötülemek. Bütün dünya hükümetlerine rica ediyorum: İnanın ki gözümü kırpmadan yine kendimi intihar ederim. Bakın ben kararımı bir saniyede değiştirdim. Kararım Fransız konsolosluğu önünde kendimi yakmaktı, çünkü bunlarla başlandı. Eğer onlar bu terbiyesizlere cezalarını vermiş olsalardı bunlar bu kadar şımarmayacaktı. Bunlar buna göz yumdular ve bu hale getirdiler. Orada intihar ediyordum, düşündüm, zaten bunları tutuyorlar, daha kötü olur dedim, gittim Atatürk’ün huzurunda, çok ama çok sevdiğimi Atatürk’ün huzurunda intihar ettim. Yine de yapabilirim, hiç gözümü kırpmam. Kimseye danışmadım, kendi kendime karar verdim, bu işi yaptım, vatanım uğruna her şeyi yaparım. Bütün dünya birleşsin, bunların kökünü kazısınlar, bütün hükümetler bunlardan zarar görecekler. Yabancı devletler bunlara karşı birleşsin, ufak tefek cezalarla bunların tehditlerine boyun eğmesinler. Sonunda silah onlara çevrilir. Ben vatanım için, milletim için aynı şeyi bin defa, yüz bin defa yaparım. Türk milletine sabırlar diliyorum.”

Asil Yurttaşımız Kahraman Artin Penik’in ölüm döşeğinde yapmış olduğu bu tesbitlerin haklılığı ise, 15 Temmuz 1983 de ASALA Terör Örgütünün kendini en çok koruyan ve kollayan Fransa’nın başkenti Paris’te Orly Havaalanı’na yaptığı çok kanlı terör saldırısı ile net olarak anlaşılmıştı.

PKK/PYD’nin babası, NEMESİS’in çocuğu ASALA terör örgütünün yaptığı bu alçak terör saldırısında ikisi Türk, dördü Fransız, biri Amerikalı ve biri İsveçli olmak üzere 8 kişi ölmüş, 28’i Türk, 55 kişi de yaralanmıştı.

Bu terör örgütünün eylemleri ile onlarca Türk diplomatı ve vatandaşı öldürülürken ve yaralanırken, bugün de PKK/PYD’nin vahşi katliamlarını seyredip ülkelerinde besleyenler, o günlerde de sadece seyrediyorlardı.

Fakat Paris saldırısının hemen sonrasında acilen bir araya gelen dünyanın sözde sahipleri, Marksist Irkçı Ermeni Terör Örgütü ASALA ya karşı ortak tavır alarak acilen defterini dürdüler ve yerine amacını ve görev tanımını kendilerine iyice öğretip PKK/PYD adını verdikleri yeni bir terör defteri açtılar.

Bu toprakları vatanı, milletini de kardeş olarak gördüğü için, canını veren ve o gün söylediklerinin haklılığı bu günler içinde geçerli olan Ermeni asıllı vatandaşımız Artin Penik’i minnet, şükran ve saygılıyla anıyoruz.

Müteveffa Artin Penik’in sözlerini, ASALA’nın devamı olan Marksist Irkçı Bölücü PKK/PYD’nin mensuplarına, sahiplerine, yandaşları ile teröristleri kucaklarında besleyen ülkelere, ABD'nin en büyük Ermeni lobi grubu olan, 1887 de İsviçre’de kurulan Hınçak Cemiyeti ile 1890 da Gürcistan’da kurulan Taşnak Sütyun Cemiyetinin öz torunu olan ve Büyük Atatürk’e attığı iftiralar ile gündemimizi işgal eden Amerika Ermeni Ulusal Komitesinin(ANCA) sakinleri ile Ermenistan’ı Türkiye ve Azerbaycan başta olmak üzere kendi komşularına karşı kışkırtan AB ülkelerine yuvalanmış ve Ermeni halkının düşmanı olan bütün Ermeni Diasporasına ithaf ediyoruz!..

“Bu emperyalizmin oyunudur. Zamanı gelince Türk ulusu sizin cezanızı verecek. O zamandan bugüne kadar ölenlerin canına rahmet diler, yakınlarına sabırlar ve başsağlığı dilerim. Bütün Türkiye’deki vatandaşlarıma sabırlı olmalarını Allahtan dilerim. Saygı ve hürmetle hepinize elveda ederim.”

Ey Kahraman Asil Ermeni Yurttaşımız ARTİN PENİK!. Toprağın bol olsun, ışıklar içinde uyu, bu millet seni unutmadı, UNUTMAYACAK!..