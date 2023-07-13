İstanbul

Daikin Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Tuncer Gülsaran, klima satışlarının bu dönemde pik yapmasını öngördüklerini belirterek, "Yetkili servislerimizden edindiğimiz montaj adetlerindeki tırmanış da bunun bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Firmamız adına yetkili yaklaşık 500 bayimiz ile birlikte tüketicilerimize en uygun hizmeti sunmak adına tüm hazırlığımızı yapmış durumdayız." dedi.

Yaşanan yüksek hava sıcaklığından ötürü klima satışlarındaki artışa ilişkin açıklamada bulunan Gülsaran, Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bazı illerde 40 derecenin üzerine çıkacağı bir döneme girileceğini öngördüklerini aktardı.

Klima satışlarının bu dönemde pik yapmasını beklediklerini bildiren Gülsaran, "Yetkili servislerimizden edindiğimiz montaj adetlerindeki tırmanış da bunun bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Firmamız adına yetkili yaklaşık 500 bayimiz ile birlikte tüketicilerimize en uygun hizmeti sunmak adına tüm hazırlığımızı yapmış durumdayız. Tüketicilerimize bu dönemde tavsiyemiz, kullanım koşullarına en uygun cihazın tespit edilmesi için uzman yetkili satıcılar vasıtasıyla hizmet almaları ve artan enerji maliyetlerinden en az yönde etkilenmek adına en verimli cihaz sınıflarına yönelmeleri." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz-Ağustos arası split klima satışının en yoğun olduğu aylar"

Gülsaran, hava sıcaklıklarına bağlı klima satışlarındaki seyrin sadece Türkiye’de değil tüm dünyada, her ülkenin kendi koşullarına paralel değişim gösterdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"CIS (Bağımsız Devletler Topluluğu/BDT) ülkeleri genelinde mevsim normallerinde bir seyir söz konusu. Orta Asya’nın tümünde havanın en sıcak ve split klima satışının en yoğun olduğu döneme girmek üzereyiz. Distribütörler açısından 15 Temmuz-15 Ağustos arası split klima satışının en yoğun olduğu aylar. Bakü’de satışların şimdilik zayıf gittiğini görüyoruz. Bunun nedeni de havanın çok rüzgarlı olması. Özbekistan’da çöl sıcakları var ve ağustos ortasına kadar hava durumunun bu şekilde devam etmesi bekleniyor. Gürcistan’da ise klima sezonu başladı. Önümüzdeki haftalarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasını ve bu durumun split klima satışlarını ciddi oranda arttırmasını bekliyoruz."

"İklim değişikliğiyle uzayan yaz sezonları klimalara talebi artırdı"

İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) Yönetim Kurulu Başkanı Ayk Serdar Didonyan, küresel anlamda yaşanan iklim değişikliğiyle uzayan yaz sezonları klimalara olan talebi artırırken, konut tarafında yaşanan yenileme yatırımlarının da klima pazarını büyüttüğünü söyledi.

Sektörün önemli ürün gruplarından olan yüzde 40’a varan enerji tasarrufu sağlayan A++ enerji sınıfı ve inverter kompresörlü split klima ürünlerine talebin ciddi şekilde arttığını belirten Didonyan, "Güçlü üretici ve distribütör firmalar, tüketicinin hizmet kalitesinde artan beklentilerine yanıt veriyor. AB’ye uyum süreci de özellikle çevre ve enerji verimliliği açısından sektördeki teknolojik gelişmelere önemli oranda ivme kazandırıyor. Bugün Türkiye’de duvar tipi split klima üretimi yaklaşık 2 milyon adete ulaştı. Türkiye klima üretiminde Avrupa’nın üretim üssü konumunda. 2022'de klima iç satışları 1 milyon adedi aştı. 2023'ün son çeyreğinden itibaren kentsel dönüşüm, yeni konut projeleri, duvar tipi split klima ve multi split klima satışlarına ve pazarın büyümesine pozitif etki edecek." dedi.

"5 yıllık verilere göre split klima ihracatında yüzde 260 artış görüldü"

Didonyan, İSKİD’in 2022 yılı Türkiye İklimlendirme Sektör verilerine göre; en büyük pazar olan split klimalarda geçen yıla oranla üretimde yüzde 20, iç pazarda yüzde 2 ve ihracatta yüzde 20’lik bir artış gözlemlendiğini aktararak, "Buna karşılık 5 yıllık veriler ele alındığında split klima üretiminde yüzde 130, iç satışta yüzde 35 ve ihracatta yüzde 260 oranında artış görüldü. Geçtiğimiz yıl ani fiyat artışları, yaz mevsiminin nispeten serin geçmesi ve ekonomik alım gücünün de düşmesiyle iç satışta az bir artış görüldü. Bu durum iç pazarın belli bir doyuma ulaştığı şeklinde yorumlanabilir. 2023 yılı için de ciddi bir büyüme beklememek gerekiyor. Ancak Türk firmaların ihracat konusundaki gelişimi split klima tarafına da yansıyor ve imalatın, ihracata yönelik arttığını gözlemliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye’de yatırım yapmış klima firmaları Avrupa için iyi bir tedarikçi oldu"

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Başkanı Mehmet Şanal ise 2022'de Türkiye’de ithal ürünler dahil 2,3 milyon adet split klima cihaz satışı yapıldığını ve bu miktarın 1,1 milyon adetinin ihraç edildiğini söyledi.

Salgın döneminde Çin’den yapılan ithalatlarda tedarik problemi yaşanması ve Türkiye’nin Avrupa’ya yakın olması nedeniyle tüm gözlerin Türkiye’ye çevrildiğini belirten Şanal, "Türkiye’de yatırım yapmış klima firmaları yeni yatırımlarla imalatlarını 2-3 kat artırarak Avrupa için iyi bir tedarikçi oldu. Split klima ihracatı her sene artarak devam ediyor. 2021’den 2022’ye iklimlendirme sektörünün ihracat artışı yüzde 7,9 iken klima sistem ve ekipmanlarının ihracat artışı yüzde 27,3 oldu. Bu artış yapılan yeni yatırımlar ile artarak devam ediyor. 2023’ün ilk yarısında klima sistem ve elemanları ihracat artışı yüzde 5,6 ile 481 milyon 852 bin dolarlık seviyeye ulaştı. Klima sistem ve ekipmanları sektörü dış ticaret fazlası veren bir sektör olarak yoluna devam ediyor." diye konuştu.

AA