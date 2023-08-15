Arslanlarla Mağusa’da kucaklaştığımız gün, Mehmetçiğin bizleri soykırımdan, esaretten ve ezgiden kurtardığı gün, bugün.

Kıbrıs Barış Harekât’nın İkinci Aşamasının 49’uncu Yıl Dönümü kalben kutlar,

Anavatanıma, Mehmetçiğe, Mücahidime ve ordumuza şükranlarımı sunarım.

Kahraman Mehmetçiklerimiz, 14 Ağustos 1974 sabahı başlayan 2. Barış Harekatında, önlerine çıkan Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) ile onlara Yunanistan’dan takviye gönderilen Komando Birliklerini adeta silindir gibi ezmiş, 15 Ağustos akşam üstü Mağusa’mıza ulaşmışlardı.

1963-1974 yılları arasında Kıbrıs Cumhuriyeti Rumlar tarafından işgal edilmiş olduğu için, yasal prosedürle RMMO’nun gereksinim duyduğu tüm silahlar, tank, kariyer, kamyon, top, tüfek, roket atar ve gerekli olan her tür cephane, bol miktarda yasal yollardan Kıbrıs’a gelmekteydi. Sayıca bizlerin dört katı olan Rumlar da, Kıbrıslı Türkleri adadan atmak ve yok etmek için, korumasız Türk köylerine saldırırlarken, kendilerini “aslanlar” zannediyorlardı. İşte bu çakma aslanların Mehmetçik’in karşısında sıçanlar gibi kaçacak delik aradıklarını 2.ci Barış harekatında gözlerimle görmenin mutluluğunu yaşadım.

15 Ağustos 1974 – Mehmetçik Gazimağusa kalesine girerken.