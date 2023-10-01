Haber: Damla Oya Erman

Schwarzenegger, kızı Katherine Schwarzenegger'ın Chris Pratt ile olan çocukları Lyla ve Eloise'un dedesi olarak, torunu Lyla'nın kendisine duyduğu ilginin odak noktasının evcil hayvanları olduğunu paylaştı.

Eski Kaliforniya valisi, Cumartesi günü People dergisine verdiği röportajda, Lyla'nın onu ziyaret ettiğinde ilk sorduğu şeyin "Cherry nerede?" olduğunu belirtti. Cherry, Schwarzenegger'ın küçük köpeği ve torununun en büyük sevgilisi.

Schwarzenegger, ayrıca torunu ve kızının neler konuştuğunu da paylaştı. Torunu, ona "Opa" diye hitap ediyor, ki bu Almanca'da dede anlamına gelir.

Torunu ve kızının ziyaretinde yaşananları anlatırken Schwarzenegger, "Anneciğim, Opa'yı görmeye Cherry'yi görmeye gidebilir miyiz?" şeklinde bir konuşma yaptıklarını ve ardından Lyla'nın heyecanla Cherry'yi kucağına aldığını aktardı.

Ancak Lyla'nın sevinci, bu ünlü yıldızın Cherry dışında bir dizi evcil hayvana sahip olduğunu keşfetmesiyle daha da arttı. Schwarzenegger, Schnelly adında bir domuz, Whiskey adında bir minyatür at ve Lulu adında bir minyatür eşek gibi farklı hayvanları tanıttı. Torunuyla birlikte bu hayvanları da ziyaret etmekten keyif aldığını paylaştı.

Schwarzenegger'ın torunu ve hayvan sevgisi, ünlü aktörün ailesiyle geçirdiği keyifli anları yansıtan sıcak bir hikaye olarak dikkat çekiyor.