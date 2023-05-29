İSTANBUL - Program kapsamında, Arnavutköy Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Murat Üner tarafından "Sınav Kaygısı ve Sınav Sonrası Rehberlik" konulu seminer, İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Talha Bektaş tarafından "Bilişim" konulu seminer gerçekleştirildi. Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasip Turhan, AK Parti İlçe Teşkilat Başkanı Mustafa Candaroğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Sınav Kaygısı Ve Sınav Sonrası Rehberlik seminerinde Murat Üner, öğrencilere sınav sürecinde karşılaşabilecekleri kaygıları hafifletme, sınav stresini yönetme ve sınav sonrası gelecek adımlarını planlama konusunda ipuçları verdi.

Programa Amerika'da düzenlenen VEX Robotics Dünya Şampiyonası'nda Sportsmanship Award ödülünü alan İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi IO Robot 3400 1A takımı da katıldı. Takım, Arnavutköy Belediyesi’nin verdiği desteklerden dolayı Ahmet Haşim Baltacı’ya plaket şeklinde takdim etti.



HABER: SELÇUK BULUT