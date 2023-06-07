İSTANBUL - Arnavutköy Belediyesi’nin hafta sonu düzenlediği Kültür ve Sanat Etkinlikleri başladı. Etkinlikler, Bolluca ARGEM, Haraççı ARGEM, Arnavutköy Kültür ve Sanat Merkezi ve Hadımköy ARGEM'de gerçekleştirildi. Etkinliklere çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Programlar çerçevesinde özellikle çocuklara yönelik birçok etkinlik düzenleniyor. Bu etkinlikler arasında sihirbaz gösterileri, illüzyon gösterileri, jonglör gösterileri, tiyatro oyunları ve çocuk sineması gösterimleri yer alıyor. Çocuklar, bu etkinlikler sayesinde sanatın ve kültürün farklı alanlarıyla tanışma fırsatı buluyor ve eğlenceli bir zaman geçirme imkânı elde ediyorlar. Arnavutköy Belediyesi'nin bu etkinliklerle, çocuklara sanat ve kültür alanında geniş bir perspektif sunuyor. Arnavutköy Belediyesi'nin düzenlediği kültür ve sanat etkinliklerine, bölgedeki çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösteriyor.

Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Etkinlikleri, sosyal medya hesapları üzerinden duyurulmaktadır.

HABER: MERVE ELÇİ