İSTANBUL - Arnavutköy Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında ilçede bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören öğrencileri ağırladı. 4 gün boyunca farklı öğrencilerin katıldığı etkinlik, Arnavutköy Çocuk Atölyesi'nde gerçekleştirildi. Programa katılan çocuklar, çeşitli etkinliklerle eğlenceli ve öğretici bir deneyim yaşadı. Öğrenciler, renkli boyalarla resim yapma, çeşitli malzemelerle el becerilerini geliştirme gibi farklı atölye çalışmalarına katıldı. Etkinliğe katılan öğrenciler ve aileleri, bu tür etkinliklerin düzenlenmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Engelliler Haftası'nda yapılan etkinliğin, çocukların hayatlarına dokunmanın yanı sıra farkındalık yaratmaya da katkı sağladığı belirtildi.

“Çocuklarımızın hayatlarına bir renk katmak istedik”

Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikle, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören çocuklarımızın hayatlarına bir renk katmak istedik. Amacımız, onlara keyifli ve öğretici bir deneyim yaşatmak ve farkındalık oluşturmaktı" dedi.

HABER: MERVE ELÇİ