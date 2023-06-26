İSTANBUL - Türkiye Karate Federasyonu (TKF) tarafından düzenlenen 2023 yılı 2. Dönem Karate Kuşak Sınavı, Arnavutköy Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Sınava Arnavutköy Belediye Spor bünyesinde faaliyet gösteren 130 sporcu katıldı ve gösterdikleri performansla büyük bir başarı elde ettiler. Arnavutköy Belediye Spor, sporcuların yeteneklerini geliştirmek ve başarılarını teşvik etmek adına aktif bir çalışma yürütüyor. Karate Kuşak Sınavı’na hazırlanan sporcular, sınav öncesinde yoğun bir süreçten geçerek teknik becerilerini ve karate prensiplerini geliştirdi. Sınavda, katılımcılar kuşaklarını yükseltmek için gerekli teknikleri sergiledi ve hakemler tarafından değerlendirildi. Heyecanlı bir atmosferde geçen sınav sonucunda, tüm Arnavutköy Belediye sporcuları bir üst kuşağa terfi etmenin heyecanını yaşadı.

Karate Kuşak Sınavı, sporcuların teknik becerilerini ve bilgi düzeylerini ölçme amacıyla TKF tarafından düzenlenmektedir. Her 4 ayda bir gerçekleştirilen sınavlarda, sporcular çeşitli beceri ve teknikleri sergileyerek daha üst kuşaklara geçme hakkı kazanabilmektedir.



HABER: MERVE ELÇİ