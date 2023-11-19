Haber: Damla Oya Erman

Ekip, şehir belediye arşivinden gelen belgeleri mühürlemek için kullanılan 2.000'den fazla mühür izlenimi buldu.

Doliche, M.Ö. 2. yüzyılda Helenistik bir koloni olarak kurulmuş ve zamanla Roma İmparatorluğu'nun hükümeti altında yer almıştır. Şehirde daha önce yapılan kazılarda Mithras tapınağı kalıntıları, kaya oyulmuş mezarlar ve bilinmeyen bir Demir Çağı tanrısını tasvir eden bir stel bulunmuştu.

Yapılan yeni çalışmada, araştırmacılar şehir arşivine ait olduğu düşünülen 2.000'den fazla mühür izlenimi keşfettiler. Bu izlenimler, belgeleri mühürlemek için kullanılan damgalı kil parçalarından oluşmaktadır. Mühür izlenimleri, 5 milimetre ile 2 santimetre arasında değişen boyutlara sahiptir.

Münster Üniversitesi'nden Profesör Michael Blömer, araştırmanın önemini şu sözlerle vurguladı: "Resmi şehir mühürlerinin görüntüleri, şehirle doğrudan bir bağlantıya işaret eder. Genellikle şehrin en önemli tanrılarından biri olan Jupiter Dolichenus'u tasvir ederler."

Çalışmada ortaya çıkan bilgilere göre, Roma İmparatorluğu'nda M.S. 2. yüzyılın ortalarından 3. yüzyılın ortalarına kadar olan dönemde, Roma ordusunun Jupiter Dolichenus'a olan ibadeti oldukça yaygındı. Şehirdeki mühürler, Jupiter Dolichenus'un yanı sıra çeşitli mitolojik figürleri ve özel portreleri içermekte, bu da Doliche halkının kültürel etkileşimini gözler önüne sermektedir.

Mühür izlenimleri, sağlam kireç taşı bloklardan inşa edilmiş bir arşiv binasının alt temellerinde bulundu. 8 x 25 metre boyutlarındaki çok katlı yapı, o döneme ait birçok bilgiyi içermesi açısından önem arz etmektedir. Araştırmacılar, arşiv belgelerinin büyük bir yangında M.S. 253'te tahrip edildiğini ve bu nedenle bilgilerin bir kısmının kaybolduğunu belirtiyorlar.