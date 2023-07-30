İSTANBUL- Fikret Doğan, ağaç kütükleri ve dallarına yeniden hayat verdiği çalışmalarını “Ardıç’ın Gizemi” başlıklı sergisi ile doğa ve sanatseverlerin ilgisine sundu.

Çevre sorununa dikkat çeken çalışmalar

Bu yıl 24’üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Fikret Doğan’ın “Ardıç’ın Gizemi” isimli sergisi sanatseverlerle buluştu. Dünyayı ve ülkemizi tehdit eden çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Doğan, özellikle deniz kıyılarına dalgalarla sürüklenen ardıç ağacı kökleri ve dallarını kullanarak doğanın estetiğini ortaya çıkartan bir koleksiyoner.

Katılım yoğun oldu

Fikret Doğan’ın doğa ile sanatı harmanladığı sergisi 5 Ağustos Cumartesi akşamına kadar Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası’nda gezilebilecek. Büyükçekmece Belediye Başkanı ve Festival Komitesi Başkanı Dr. Hasan Akgün tarafından açılışı gerçekleştirilen “Ardıç’ın Gizemi” isimli sergiye ilgi yoğun oldu. Başkan Akgün, doğaya, sanata katkı sunan çalışmalarından ötürü Doğan’a teşekkür ederek, festival anısına plaket takdim etti.

HABER: EMİR YÜCEL