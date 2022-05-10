Her hafta olduğu gibi bu hafta da Aziz Karataş ile Bir Çay Söyleşisi adlı köşemizde çok değerli bir konuk aldık. “Arabesk müzik Türkiye'de asla bitmez. Türk müziğinin altında her zaman arabesk müziğin tınıları ve duyguları var” diyen başarılı sanatçı Ardıç ile şimdi çaylarımızı yudumlarken koyu bir sohbete koyuluyoruz.

Yeni şarkınız ''Heba'' yayınlandı hayırlı olsun, kimlerle çalıştınız bu projede?

Evet ''Heba'' projemiz çok yeni yayınlandı teşekkür ediyorum inşallah yolumuz ve bahtımız açık olur. Bu projede ve her projemde beni yalnız bırakmayan yapımcım Barış Engürlü ile çalıştık. Klip yönetmenliğimi son yıllarda genç nesilin dikkatini çeken ve çok iyi projelerde adı geçen Buğra Karaçam üstlendi. Basın & Radyo danışmanım Gizem Altınkaya, fotoğrafçım ise Uskan Uludoğan. Genç sanatçı Rümeys ile birlikte bu şarkıda düet yaptık. Projemiz inanılmaz güzel enerjilerle yayınlandı umarım herkesin kalbine dokunur.





Nasıl gidiyor ''Heba'', tepkiler nasıl?

Kısa zamanda çok güzel dönütler almaya başladık. Rümeys ile brilikte sesimiz bu şarkıda çok uyumlu oldu dinleyicilerimiz de çok sevdi. Çok hızlı bir şekilde beğeniler artmaya başladı çok şükür. Bu tür şarkılar yani birbiriyle uyumlu düet projeler daha çok seviliyor önemli olan da şarkının duygusu, iki sesin doğru harmanlanması ve kalitesi. Doğru yolda olduğumuza inanıyoruz ve emin adımlarla ilerliyoruz.





Arabesk müzik Türkiye'de sizce biter mi ?

Arabesk müzik Türkiye'de asla bitmez. Biter diyen asla doğru söylemiyor. Türk müziğinin altında her zaman arabesk müziğin tınıları ve duyguları var olacaktır. Ben arabeskçiyim ama modern ve popüler müzik yapıyorum. Yeni projelerimizde arabeski günümüze uyarlıyoruz ve bu doğrultuda ilerliyoruz. Arabesk müzik Türkiye'de bitemez, biter dersek büyük üstatlarımıza ayıp etmiş oluruz öncelikle. Bugün Müslüm Gürses, Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, İbrahim Tatlıses gibi büyük seslerin nasıl 50 yıldır zirvede olduklarını görüyoruz. Bu isimlerin uzun yıllardır hiçbir şey yapmıyor olmalarına rağmen arabeskin zirveden hiç düşmediğini görüyoruz. Müzik sektöründe onların kategorilerine daha kimse ulaşamamıştır. Ben arabeskin içinde var olduğum için çok mutluyum ve bu doğrultuda her projemde çıtamı daha da yükselterek hedeflediğim zirveye ulaşacağım inşallah.



''Ardıç'' kimliğini uzun yıllardır bu günlere kadar taşıdınız. Bu yolda en büyük destekçileriniz kimler oldu?



Ardıç kimliğimi 2007 yılında Deli Rüzgar şarkımla sevenlerim bana layık gördü. Bu yolda bana en büyük desteklerini esirgemeyen yapımcım, aranjörüm, müzik direktörüm Barış Engürlü'dür. Çağlar Gündoğdu 46 Çağlar çok değerlimdir. Ve tabii ki arkadaşlarım; kardeşlerim tüm dostlarımın destekleriyle Ardıç kimliğimi taşıyarak bu günlere zorluklarla getirdim. Bundan sonra da ömrüm yettiği sürece uzun yıllar bu kimliği en doğru şekilde taşıyacağım.

Düet projeler son yıllarda çok revaçta sebebi sizce nedir?

Evet düet projeler Türkiye'de revaçta ve çok seviliyor. En büyük sebebi genç nesil tabii ki. Zaman artık müzikal anlamda ciddi bir şekilde ve büyük bir hızla ilerliyor, değişiyor, gelişiyor. Z kuşağı müzikte farklılık ve yenilik istiyor bence, 2-3 sanatçıyı tek projede görmek yeni nesili heyecanlandırıyor, samimi geliyor onlara. Yeni kuşak çok zeki, çok bilinçli ve farklılıklara çok açık. Biz de elimizden geldiği kadar onları mutlu edecek projeleri sunmaya özen gösteriyoruz dilerim ki başarıyoruzdur.



Almanya'da yaşayan bir Türk sanatçı olarak zor oluyor mu oradan buraya kariyerinizi yönetmek?

Almanya'da gurbetçi bir ailenin çocuğuyum evet. Babam 1963 yılında Almanya'ya gitmiş ben de orada doğdum büyüdüm. 20 yıldır hem Türkiye'de hem Almanya'da ikamet ediyorum. Sık sık İstanbul'a gidip geliyorum. Kariyerimi uzaktan yönetmek bana zor olmuyor çünkü arkamda müthiş bir ekibim var. Ben İstanbul'da olamadığımda dünyanın başka bir ucunda da olsam hiç bir sorun yaşamıyorum. Sistemimizi öyle güzel kurduk ki kolay kurulmuyor bu ekipler birliktelikler ne mutlu bize aynı dili konuşuyoruz. Ekibimle birlikte bu işi uzaktan da başardık daha da iyi olması için emek veriyoruz.





Müzikal kariyeriniz boyunca sizi derinden etkileyen bir olay yaşadınız mı?

Beni hayatımda etkileyen o kadar çok hikayem var ki ve bu hikayelere her geçen gün yenisini ekliyorum. Beni en derinden etkileyen tüm dinleyicilerimin uzun yıllardır beni aynı sevgi ve sadakatla takip etmesi, hiç bırakmaması. Konserlerde, etkinliklerde, sosyal medyada onların sevgisi benim kalbime dokunan en değerli detay.





Sizi bu kadar duygusal şarkılar yorumlamaya yönelten bir sebep var mı?

Tabii ki var olmazsa olmaz. Gurbetçi bir ailenin çocuğuyum ben. Biz 6 kardeşiz ben de ailenin 5 numaralı erkek çocuğuyum. (Gülümsüyor) Vatan hasreti, sevgi eksikliği her zaman olduğu için çocukluğumdan beri duygusallığım en üst seviyede. En büyük sebebim gurbetteyim, uzaktayım vatanıma olan sevgim beni duygusallaştırıyor her zaman.





Müzik dışında ''Ardıç'' neler yapar kalan zamanlarında?

Müzik dışında gezmeyi ve spor yapmayı çok seviyorum . Bol bol yazıyorum yeni besteler yapıyorum, üretiyorum. Üretmek beni ayakta tutuyor. Hayatımda bana fayda sağlayacak hiçbir şeyi en başta kendimi asla ihmal etmiyorum.





Her projede daha gençleşmiş bir ''Ardıç'' görüyoruz, sırrı nedir bu kadar sağlıklı kalmanızın?

Her projemde daha iyisini yapmak mecburiyetinde olduğumu düşünüyorum çünkü sevenlerim çok kıymetli onların gözlerine, ruhlarına, kalplerine hitap etmek benim görevim. Çok spor yapıyorum ben, kötü alışkanlığım yok, sağlıklı besleniyorum ve en başta içsel huzurum var. Güzel insanlarla ve pozitif enerjilerle birlikteyim beni aşağıya çeken her şey den ve herkesten uzak duruyorum yanıma bile yaklaştırmıyorum. İçinizin dolduğu güzel enerjiler yüzünüze yansır tam da bunu yaşıyorum sanırım ne mutlu bana.





Hayatınızda olmazsa asla yaşayamam dediğiniz neler var?

Sevenlerim olmadan asla. Ailem, müzik hayatım, sporum olmadan asla yaşayamam. Allah ne verir ne alır tabii ki bilemem ama temennim bunların hayatımda hep var olması.





Konserler olacak mı yakın zamanda?

Halk konserlerimiz olacak. Alt yapılarımızı güçlendiriyoruz bunun üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Orkestra çalışmalarımızı sürüyoruz kısa zamanda buluşacağız.

Sizi çok seviyorum, bir kusurum olduysa affola.

İyiki varsınız!

Kalbinizin attığı yerdeyim!

Biz de Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…