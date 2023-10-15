Proje kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığınca, uçaklarla 5 gün süreyle aşılı yem bırakma işleminde aşı emdirilmiş yemler, kentin belirlenen ekolojik geçiş noktalarına bırakılacak.

Çalışmada, kırsalda tilkilerin köpeklerle ilişki içine girmesi dolayısıyla hastalığın yaban hayattan geçişini ve zoonoz bir hastalık olan kuduzun insanlara bulaşmasının engellenmesi hedefleniyor.

"Bölgede aktif olarak kuduz vakası yok"

Ardahan Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, AA muhabirine, aktif olarak bölgede kuduz vakasının olmadığını ancak bunun önemli bir tedbir olduğunu söyledi.

Tilkiler vasıtasıyla kuduz hastalığının yayılmasının söz konusu olduğunu anlatan Cineviz, şunları kaydetti:

"Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklardan biri de kuduzdur, insan hayatını tehdit eden bulaşıcı ve ölümcüldür. Bu kapsamda ilimizin de içinde yer aldığı bir çalışma yapılıyor. Uçaklardan atılan yemlere dokunulmamasını, çocuklarımızın uyarılmalarını istiyoruz. Köpeklerimiz, yemlerin atılmasını takip eden bir haftalık sürede başı boş bırakılmamalı. Bir şekilde bu temas söz konusu ise en yakın sağlık kuruluşuna baş vurulmalı. Bu konuda etkin mücadele yapılması hedeflenmektedir."