Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden olan ve kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği Ardahan'da çiftçiler, ot biçme döneminin başlamasıyla günün ilk ışıklarında tarlaya gidiyor.

Çiftçiler, sıcak havaya rağmen traktör ve tırpan yardımıyla biçtikleri otları kış için biriktiriyor.

Yılın yaklaşık altı ayı ahırlarda beslenen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kışın yiyeceği otlar, balya halinde getirilerek samanlıklarda korunuyor.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan, Aytekin Ülker, biçtikleri otların beslediği hayvanlarına yetecek kadar olduğunu kaydetti.

AA