Ardahan

Kentteki iş yerlerinin yanı sıra farklı noktalarında tezgah kuran bıçakçılar, bir yandan satış yaparken diğer yandan da vatandaşların bıçak ve benzeri aletlerini, bileme makinesiyle keskinleştiriyor.

Kongre Caddesi'nde açık alanda tezgah kuran İdris Bulutlar, bayram nedeniyle yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

"Bıçakta kurban işkence yaşamaması lazım"

Vatandaşların bıçağın yanı sıra satır, balta gibi aletleri de bilettiklerini dile getiren Bulutlar, "Burada biz işin sanat boyutunu yapıyoruz. Sadece bilemek yetmiyor. Önemli olan bilediğiniz bıçakta kurban işkence yaşamaması lazım. O nedenle biz bu işi yaparken en iyi ve verimli şekilde yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Bulutlar, bugün özellikle yoğunluk yaşandığını belirterek, gün sonunda işlem yaptıkları bıçağın 500'ü bulabileceğini ifade etti.

AA