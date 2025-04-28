Turan, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın Okan Buruk idaresindeki performansına değinen Turan, "Galatasaray'ı ve Okan hocayı tebrik ediyorum. Yaptıkları iş gerçekten muhteşem. Herhalde son 69 maçta sadece 3 yenilgileri var." dedi.

Maça iyi başlayamadıklarını aktaran Turan, "Maçı oynamadan sadece savunmayla bitiremeyeceğimizi düşünüyorduk. Daha fazla tehdit etmemiz lazım. Ancak üstünlük sağlayamadık. Oyunu kurarken zaman zaman sıkıntılar yaşadık. Aslında maç çok kötü durumda değildi ama Galatasaray'ın en tehlikeli olduğu duran toplardan goller yedik. Duran topçuları etkili. Çok iyi ortalar geliyor, Sara çok iyi kesiyor. Buna da çalışmıştık ama bazen futbolda böyle bir şey. Bugün Galatasaray'ın bize göre daha çok motivasyonu vardı herhalde. Aslında Eyüpspor için Avrupa'ya gitmek çok büyük bir motivasyon aracı ama olmadı." diye konuştu.

Arda Turan, mağlubiyetten duyduğu üzüntüyü dile getirerek "Çok üzgünüz. Çocuklara, gençlere, insanlara daha güzel bir rekabet, daha güzel bir maç izlettirmek istedik. Bunun için de çok iyi hazırlandık. Ancak içinde bulunduğumuz şartlar bizi bu kadar motive ediyor. Açıkçası öncelikle ruhsal sonra da fiziksel olarak iyi durumda değiliz. Sahaya odaklanmakta zorlanıyoruz. Bu grubun da lideri olarak bunu çözmeye çalışacağız. Bugün için üzgünüz. Futbolda böyle kayıplar var. Bir an önce toparlanıp önümüze bakmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"50 puan Eyüpspor hedeflerine ulaştığı gibi gözükür"

Arda Turan, ikas Eyüpspor'un sezon başındaki hedeflerine ulaştığını kaydetti.

Oyuncuların çok büyük efor sarf ettiğini aktaran genç teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Topladığımız 50 puan Eyüpspor hedeflerine ulaştığı gibi gözükür. Oyuncularım muhteşem futbol oynadı. Her statta iyi oynadık. Oyuncularım her şeyi yapıyorlar, çok büyük efor sarf ediyorlar. Benim sistemimde 60. dakikadan sonra kenarları değiştirmek lazım. Ancak elimizde öyle bir kadro yok. 12-13 kişilik rotasyonlarla devam ettik. Oyuncularım en iyisini yaptı. Onlarla gurur duyuyorum ama 12 kişi çok zor. Antrenman çıkmıyor. Başakşehir, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor muhteşem kadrolar var. Göztepe'nin çok iyi bir organizasyonu var. Bizim bu takımlarla başa çıkmamız imkansız. Bu takım kendi içinde bir aile olup, iyi savunma yaparak buraya geldi. Caner'den kim vazgeçmek ister? Caner 37 yaşında ve ondaki sol ayak Türkiye'de kimsede yok. Ancak savunmada eksik olunca mecburen vazgeçmek zorundayım. Bu, benim için çok üzücü bir skor. Daha iyi mücadele etmek, oynamak rekabet etmek isterdim."

"İnandığım analiz buydu ama skor hata yaptığımı gösteriyor"

Arda Turan, Tayfur Bingöl'ü ilk 11'de neden başlatmadığının sorulması üzerine, "Bugün daha taktiksel bir maçtı. Tayfur doğaçlamaya dönen bir futbolcu. Topa sahip olmamızı sağlıyordu. Galatasaray'ın daha fazla topa sahip olacağını düşündük. Emre Akbaba'nın gole yatkınlığı. Emre Mor, Ampem ile birazcık daha fazla ön tarafta tehdit etmek istedik. Çünkü Galatasaray'dan gol yemeden maçı geçiremeyeceğimizi düşündüm ama doğru yapmamış da olabilirim. Tayfur'un bu zamana kadar gösterdiği performanstan çok memnunum. Ancak analiz böyle gösterdi. İnandığım analiz buydu ama skor hata yaptığımı gösteriyor." diye konuştu.

"Burası mutlu bir aile"

Eflatun-sarılı takımın teknik direktörü, Eyüpspor'da çok önemli işler yaptıklarını belirtti.

Turan, yeni sezonda Eyüpspor'un ekonomik olarak nasıl ilerleyeceği sorusuna, "Burada mutluyuz. Burası mutlu bir aile. Ancak bu işin finansını ben sağlamıyorum. Buna başkanımız ve asbaşkanımız karar verecek. Onların yol haritasıyla ilerlemek zorundayız. Benim işim saha içi. İnşa ettiğimiz muhteşem bir oyun vardı. Takımımız bugün 32. lig maçına çıktı. 31 maçta rakiplerden daha fazla koştuk. Bütün seneyi herkesten fazla koşarak geçirdik. Taktiksel olarak sahanın her yerinde bir şey yapmaya çalışıyoruz. Barcelona, Manchester City'nin yaptığını Türkiye'ye evrilmiş haliyle yapmaya çalışıyoruz. Kolay şeyler değil. Yaptığımız şey çok kıymetli. Üzüntüm yaptıklarımızı bugün gösterememek. Ben sahanın içinden sorumluyum. Gerisi yönetimimizdir." yanıtını verdi.

"Türk futbolunu güzelleştirmek lazım"

Arda Turan, Türk futbolundaki gerilimin bitirilmesi gerektiğini söyledi.

Futbolu çok sevdiğini dile getiren Turan, şunları kaydetti:

"Türk futbolunu güzelleştirmek lazım. Kendi içimizdeki bu kavganın kimseye bir faydası yok. Oyunun sahada nasıl oynandığını, neye evrildiğini konuşmak lazım? Mesafeleri, savunmada ve hücumda neler yaptığımızı tartışmamız lazım. Ne söylesem bir şeyi değiştiremeyeceğim. Tabii ki benim de duygularım var, ben de insanım. Görüyorum ve üzgünüm ama ben kendimden eminim. Tamamıyla saha içine konsantre olmaya çalışıyorum. Gerçekten bu oyunu çok seviyorum. TFF 1. Lig'de hocalar hiçbir şey yapamıyor. Tamamıyla skor odaklı hareket ediyorlar. Sahanın içine bakmadığımız sürece Avrupa'da mart, nisan, mayıs ayında maç izleyemeyeceğiz. Hayal ettiğimiz şey daha iyi bir oyun, statlar ve zeminler olmalı. Maalesef benim de söylediklerimin çok büyük katkısı yok. Oyuna bakmalıyız. İyi oynadıktan sonra şu anki kadrolarıyla Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi kim yenebilir? Mümkün değil. Çok iyi oyunculara sahipler. Beşiktaş, Trabzonspor bile buna dahil. Fatih ağabey (Fatih Tekke) oyunun içine bakan bir teknik adam. Oyuna bakmak daha keyifli ve eğlenceli olacaktır. Çünkü sıkıldık ve yorulduk. Ben yoruldum. Zamanında agresif olduğumu biliyorsunuz."

"Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı bizi heyecanlandırdı"

Galatasaray karşısında süre verdiği 18 yaşındaki Hüseyin Maldar'ın performansını değerlendiren Arda Turan, "Hüseyin'i çok seviyorum. Oyun karakterini çok beğeniyorum. Çok cesaretli, cengaver bir oyuncu. Birebiri, enteresan bir şutu var. İki kanatta da oynayabiliyor. Ondan çok umutluyum. Ancak ona her gün ne yapması gerektiğini öğretmeye çalışıyorum. Cesaretine bayılıyorum. Çok iyi." dedi.

Turan, UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükselen Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımına ilişkin "Trabzonspor kalbimi kıpır kıpır etti, heyecanlandırdı, mutlu ve motive ettiler. Futbolun asıl sebebini bize hatırlattılar. Attıkları son golde çığlık çığlığa çocuk gibi sevindik. Bugün iyi geçseydi yarınki final maçına gidip sürpriz yapmayı düşünüyordum ama hiçbir yere gidecek halim yok. Dualarım onlarla. Barcelona benim eski takımım. Performansları Trabzon şehrine, kulübüne yakıştı. Ertuğrul Doğan'ın da çok kıymetli bir başkan olduğunu düşünüyorum. Onun da böyle bir morale ihtiyacı vardı. Bir Türk olarak Trabzonspor'un kazanmasını istiyorum. Ancak bir Barcelonalı olarak da 'Hayırlısı' diyorum. Gönülden tebriklerimi sunuyorum. Kariyer yolculukları için acele etmesinler. Kötü oynadıklarında veya bir yere kiralık gittiklerinde oynamıyorum diye küsmesinler. Uzun bir hayat var. Kulüplerin ve hocaların baskısından uzak olsunlar." değerlendirmesiyle sözlerini tamamladı.