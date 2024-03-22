LaLiga Türkiye'nin basın mensuplarıyla bir araya geldiği iftar organizasyonunda konuşan Türkmenoğlu, İspanya Ligi'nin yayın kalitesi anlamında büyük bir atılım yaptığının altını çizdi.

İsim sponsorunun değişmesinin ardından İspanya futbolunu izlemek isteyenlere farklılıklar sunmak istediklerini vurgulayan Türkmenoğlu, "Değişikliklerin büyük çoğunluğunun beğenildiğini görüyoruz. Başka liglerde kullanılmayan sinematografik kamera, örümcek kamera gibi eklentilerle farklı bir şov ortaya koymak istedik. Biz işimizi geliştirerek Premier Lig'i kovalamayı sürdürmek istiyoruz. Uzun zamandır bölge bölge, ülke ülke ayırarak sosyal medyada atak yapıyoruz. Bu sezon başında sosyal medya anlamında Premier Lig'in önüne geçtik. Bu şaşırtıcı bir veri oldu. Geçen sene DeMarke ile birlikte LaLiga Türkiye'nin X (Twitter) hesabını açarak Türkçe paylaşımlara başlamıştık. Bunu Endonezya'da, Japonya'da da yapıyoruz uzun zamandır. Farklı ülkelere yavaş yavaş uyum sağlayarak içeriği zenginleştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"LaLiga'nın Türkiye'de büyümesi Arda Güler üzerinden başlıyor"

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in LaLiga Türkiye hesaplarının büyümesinde önemli bir rol oynadığını dile getiren Türkmenoğlu, şöyle devam etti:

"Arda Güler sahada özel bir şey yaptığında hemen etkisini görüyoruz. Türkiye'ye özel konuşursak, X (Twitter) hesabımızın hemen büyüdüğünü söyleyebiliriz. Real Madrid bile paylaşımlarında Arda Güler odaklı ilerliyor. Bellingham, Vinicius Jr. gibi yıldızlar varken Arda Güler paylaşımları geliyor. Benim şahsi fikrim daha fazla süre almasını umuyorum. Hem taraftar olarak hem futbolun güzelliği hem de işim için bunu istiyorum. LaLiga'nın Türkiye'de büyümesi Arda Güler üzerinden başlıyor. Tabii ki uzun yıllar birkaç Türk oyuncu oldu. Kış transfer döneminde Enes Ünal gitti. Cenk Özkacar da Valencia'da güzel işler çıkarıyor ama etkileşim anlamında Arda Güler büyük bir lokomotif."

İlerleyen süreçte yeniliklerin süreceğini de aktaran Türkmenoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle pandeminin ardından LaLiga'nın en önemli hedefi yayın ihalelerinde küçülmeye gitmemekti. Bu sebeple de böyle bir teknolojik atılım yapıldı. Diğer liglerde herkes 3 yıllık ihaleye giderken biz 5 yıllık ihaleye gittik. Türkiye'de de Saran Group'la, S Sport'la bunu böyle yaptık. Teknolojik anlamda LaLiga'da ikinci ekranı dahil etmek istiyoruz. Herkesin telefonla maç izlediğini biliyoruz, ikinci ekran çalışmamız uzun süredir var. Herkesin maç izleme tecrübesini kişiselleştirme adına adımlarımızı atmaya başladık."