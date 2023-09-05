Haber: Damla Oya Erman

Aslında, araştırmalar yüksek sıcaklıklar ile öfkeli tepkiler arasında doğrudan bir ilişki olduğunu ve öfkenin bazen kötü davranışlara yol açabileceğini göstermektedir.

Araştırmalar, cinayet, kasten yaralama, tecavüz, terörist saldırılar ve kitlesel çekim gibi şiddet içeren suçların sıcaklıklar yükseldiğinde çok daha olası olduğunu göstermektedir. İç savaşlar ve ayaklanma oranları daha yüksektir. Hapishaneler gibi kontrol edilen ortamlarda bile, 2021 yılında yapılan bir çalışma, çok sıcak günlerde mahkumlar arasındaki şiddette %18 artış olduğunu bulmuştur. İnsanlar öfkeyi kendilerine yönlendirebilirler; daha sıcak günlerde intihar riski daha yüksektir.

Bu bağlantılar için birçok neden olabilir, ancak son araştırmalar, bazı insanların sıcak hissettiklerinde daha öfkeli ve saldırgan olduklarını doğrulamıştır. Bir deney, sıcak bir odada video oyunları oynayan insanların, belirli koşullarda, ılıman bir sıcaklığa sahip bir odada bulunanlara göre oyun arkadaşlarına karşı daha zalim olduklarını sürekli olarak bulmuştur.

Deney, Kaliforniya ve Kenya'daki 2.000 üniversite öğrencisi ile yapıldı ve bu öğrencilere sıcak bir odada veya daha ılıman bir odada oynamaları için rasgele atanmışlardı. Sıcaklık, genel ekonomik kararlar içeren bir oyun oynayanlar için sonuçları değiştirmedi gibi görünmüyor, ancak "Yıkımın Keyfi" adlı bir oyun oynadıklarında, Kenya'daki sıcak odadaki bazı öğrenciler daha saldırgan hale geldi.

Bu oyunda, oyuncular gerçek hediye kartları için nakit yapabilecekleri puanlar kazanırlar. Ancak puanlar bilgisayar veya anonim bir oyuncu tarafından rastgele alınabilir. Araştırma, Kenya'daki sıcak odadaki oyuncuların diğer oyuncuların kazançlarını azaltarak onlara zarar verme konusunda sürekli olarak daha istekli olduklarını buldu.

Araştırma ortak yazarı Dr. Ian Bolliger, Kaliforniya, Berkeley Üniversitesi Enerji ve Kaynaklar Grubu'nda bir lisansüstü bursiyeri olan Dr. Ian Bolliger, "Bunu yapmanın kişisel bir faydası yoktu. Sadece adı 'yıkımın keyfi' olarak önerdiği gibi sadece 'yıkımın keyfi' idi" dedi. Bolliger, sıcaklığın Berkeley'deki öğrencilerin davranışını değiştirmediğini belirtti, bu nedenle sıcaklık tek başına insanları saldırgan yapmıyor gibi görünüyor. Fark, muhtemelen Kenya'daki sıcak oda dışında neler olduğunda olmuş olabilir.

Deney, Eylül 2017'nin sonlarına doğru başlayıp 2018'in başlarına kadar sürdü. Kenya, etnik hatlara boyunca bölünmüş bir seçim yaşamıştı. Kaybeden taraf, seçimi kazananların seçimi çaldığını iddia etti. Kendilerini kaybeden adayla özdeşleştiren video oyun oyuncularının "önemli şikayetleri" vardı, araştırma buldu.

Bolliger, "Bu, tüm bu saldırgan davranışları sergileyen grup buydu, Berkeley ve diğer etnik grupla, hatta sıcak odada bile saldırganlıkta bir artış görmedik," dedi.

Araştırmacılar, bu bulguları daha fazla incelemek istediklerini söylediler.

Bolliger, "Sıcaklığın kendisinin doğrudan bir saldırganlık nedeni olmadığını, ancak gerçekten bir çarpan olduğunu düşünüyor, böylece herhangi bir nedenle kendinizi haksız hissediyorsanız, bu haksızlıkların ortaya çıkmasına izin verebilir" dedi.

Benzer bir 2011 çalışması, sıcaklıklar yükseldiğinde Major League beyzbol oyuncularının, oyunun daha önceki bölümlerinde bir oyuncunun takımından birinin atışla vurulduğunda karşılık vermeye ve bilerek bir oyuncuyu vurmaya çok daha fazla eğilimli olduğunu buldu.

Dr. Curtis Craig, Minnesota Üniversitesi Mekanik Mühendislik Bölümü İnsanFIRST Laboratuvarı'nda insan faktörleri araştırma görevlisi olan Dr. Curtis Craig, NFL oyunlarındaki sıcaklıkları ve ceza sayılarını izlediği bir 2016 çalışması için sıcaklık ve NFL oyunlarındaki ceza sayılarını izledi. Sıcak hava, oyuncuların daha fazla ihlal işledikleri anlamına geldikçe, oyuncuların oyun sırasındaki koşulları da önemliydi. Bu durumda, oyuncular belki de taraftarlardan daha fazla destek aldıklarını hissetmiş olabilirler ve bu, sıcak oldukları için sahip olabilecekleri saldırgan duygulara teslim olmalarına izin vermiştir.

Craig, "Sıcak olmayı sevmiyoruz," dedi. "Yüksek sıcaklıklar rahatsızlığı artırır. Özellikle negatif duyguları artırır, özellikle negatif bir ilişkilendirmesi varsa."

Bu çalışmalar gerçekten neden sıcaklığın insanları daha saldırgan hale getirebileceğini ve kötü davranmalarına neden olabileceğini açıklayamaz, ancak bilim insanlarının teorileri vardır.

Kognitif ve Davranışsal Danışmanlar'da araştırma koordinatörü ve lisanslı bir personel psikologu olan Dr. Joseph Taliercio, dışarıda sıcak olduğunda vücudun saldırgan dürtüleri kontrol altında tutmak için normalde sahip olduğu savunmaları olmayabileceğini düşünüyor.

Vücut, kendini soğutmak için enerji harcamak zorundadır ve bunun bir kısmı en fazla enerjiyi tüketen beyin bölgesi olan insanların kendilerini düzenlemelerine yardımcı olan prefrontal korteksten gelebilir. Bu, insanlar alkol içerken kapanan aynı kısımdır, dedi ve bu da düşünmeden impulsiyonel davranışa yol açabilir.

Taliercio, "Bu, bilim kurgu gösterisi veya film izlerken ve güçleri ileri kılavuzlara yeniden yönlendirmeleri gerektiğini söylediklerinde olan bir şey gibi. Beynimiz sıcakken enerjiyi yeniden yönlendirmek zorunda ve bu nedenle daha düşünmeden ve düşünmeden daha fazla hareket edeceğiz" dedi.

Güney Carolina Üniversitesi Egzersiz Bilimi Bölümü'nde birlikte profesör olarak sıcaklık ile davranış arasındaki bağlantıyı inceleyen Dr. Susan Yeargin, ciltteki ısıyı serbest bırakmaya yardımcı olmak için vücut kanını yönlendirdiği gibi enerjinin beyinden yönlendirilmesinin de mantıklı olacağını söyledi.

Yeargin, "Homeostazdan uzak herhangi bir şey, beyin tepki vermeyecek ve bir şekilde tepki verecek" dedi. Örneğin, sıcaklık çarpması sırasında bir belirti merkezi sinir sistemi işlev bozukluğudur, "kişi iyi kararlar vermiyor demektir."

Sıcaklık ayrıca vücudu terletir ve besin maddelerini kaybettirir, bu da kendini düzenleme ve mental sağlıkta rol oynar. "Bu, makineyi yanlış yakıtla çalıştırmaya çalışıyormuşuz gibi, veya en azından yanlış bir yakıt dengesi kullanıyoruz" dedi Taliercio.

Boston Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu Çevre Sağlığı Bölümü'nde yardımcı doçent olan Dr. Amruta Nori-Sarma, 2022 yılında yaptığı bir çalışmada, sıcak havalarda daha fazla yetişkinin zihinsel sağlık koşulları için acil servise gittiğini buldu. Bu, zihinsel sağlık sorunlarına sahip kişilerin öfke veya şiddet içinde olduğu anlamına gelmez, ancak sıcaklığın bir kişinin zihinsel sağlığını etkileyebileceği anlamına gelir.

Nori-Sarma, "Başlangıçta, yaz aylarında zihinsel sağlık acil servisi ziyaretlerinin arttığını gördüğümüzde insanlar biraz şaşırdılar" dedi. Mevsimsel duygusal bozukluk ve aşırı soğukla birlikte gelen izolasyon, bazı bilim insanlarının kış aylarında acil servislerin zihinsel sağlık hastalarıyla dolu olmasını bekledikleri anlamına gelirdi. "Ancak şimdi, sıcaklıklar arttıkça şiddet ve saldırganlık arttığına dair bildiğimiz şeylerle birlikte daha mantıklı hale geldi."

Yüksek sıcaklıklar, kaygı düzeylerini yükseltebilir, Nori-Sarma dedi. Yüksek sıcaklıklarda uyuyamamak, tahrişe ve karar verme yeteneğinin bozulmasına neden olabilir. "Uyku, duyguları düzenlemek için yapabileceğimiz en iyi şeylerden biridir" dedi Taliercio.

Herkes yüksek sıcaklıklarda sinirli, saldırgan veya hatta şiddetli olmayacaktır ve herkesi sıcaklık onları daha saldırgan yapabilir seviyede farklı olacaktır. Ancak, dedi ki, "irritabilite, sıcakken birçok insan için ortaya çıkacaktır."