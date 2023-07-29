Haber: Beyza Betül Cihan

Hava Forum'un paylaştığı bilgilere göre, 2 Ağustos'tan itibaren Arap yarımadası üzerinden gelecek olan Basra sıcak hava dalgası, Türkiye'yi tekrar yüksek sıcaklıklarla tanıştıracak.

Meteoroloji uzmanları, özel olarak isimlendirilen bu sıcaklık dalgasının ülkenin birçok bölgesini etkisi altına alacağını bildiriyor.

Eyyam-ı Bahur, Arapça kökenli bir terim olup "sıcak deniz günleri" anlamına gelmektedir. Özellikle Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi Arap Yarımadası ülkelerinde görülen bu yoğun sıcaklık dalgası, Türkiye'ye doğru hareket ediyor.

Türkiye'nin genellikle sıcak ve kurak yaz mevsimlerinde, Eyyam-ı Bahur etkileri daha da belirginleşiyor. Sıcaklık değerlerinin mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin edilen bu dönemde, vatandaşların güneşin zararlı etkilerinden korunmaları ve sıcak çarpması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları önem arz ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, halkın bu dönemde aşırı sıcak hava nedeniyle gerekli önlemleri almalarını ve güneşin en dik olduğu saatlerde dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınmalarını öneriyor.