HABER: DİNÇER KARACALAR

Dünyaca ünlü rapçi Luciano’nun da sahneye çıktığı Volkswagen Arena’daki konserde sahneye çıkan Nihan Çelik yeni şarkılarını ilk kez seslendirdi.Alanı dolduran gençler tarafından büyük beğeni toplayan güzel sanatçı rapçi Baz ile yaptığı düet ile konserini tamamladı.Konser sonrası basın mensuplarına Rap alt yapılı yeni tarzıyla hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Nihan Çelik, tanınmış bir rapçiyle sürpriz bir çalışmaya imza attıklarını ve yeni şarkısının ilk kez “O Ses Türkiye Rap”te görücüye çıkacağını söyledi.