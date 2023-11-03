Haber: Damla Oya Erman

Şirket, 30 Eylül'e kadar olan üç aylık dönemde 89.5 milyar dolarlık satış açıkladı, bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre %1 düşüşü temsil ediyor ve Wall Street analistlerinin 84.3 milyar dolarlık beklentilerine oldukça yakın bir sonuç.

Cihaz satışlarındaki bu düşüşe rağmen, Apple'ın çeyreğe ait net geliri bir önceki yıla göre yaklaşık %11 artışla 22.96 milyar dolara ulaşarak analist tahminlerini aştı.

Apple'ın hisseleri, bu raporu takip eden işlem saatlerinde %1'den fazla değer kaybetti.

Apple CEO'su Tim Cook, analistlerle yaptığı görüşmede, "Eylül çeyreği boyunca dengesiz bir makroekonomik ortamla karşı karşıya kaldık" dedi ve şirketin geleceğe yatırım yapmayı sürdürdüğünü ve kontrolü dışlarındaki koşullara adapte olduklarını söyledi.

Apple'ın ürünler segmentinden gelen gelir, özellikle Mac ve iPad satışlarındaki düşüşler nedeniyle bir önceki yıla göre %5'ten fazla düştü. Apple CFO'su Luca Maestri, ürün segmentinin, bir önceki yılın aynı çeyreğinde meydana gelen önceki tedarik sıkıntısının sonucunda yerine getirilen bir döneme zorlu bir karşılaştırma yaşadığını belirtti.

Ancak iPhone geliri, bir önceki yıla göre %3 artarak Eylül çeyreği iPhone satışlarında rekor bir seviye olan 43.8 milyar dolara ulaştı.

Apple ayrıca tüm ürünlerinin ve coğrafi segmentlerinin kullanımda olan cihazların sayısında rekor bir artış yaşadığını açıkladı.

Bu satış rakamları, analistlerin yeni iPhone 15 sıralamasının minimal iyileştirmeler sunması nedeniyle tüketicilerin daha az yükseltme teşviki olabileceğine dair endişeleri sonrasında iPhone 15'in performansına erken bir gösterge sunabilir. Ancak iPhone 15 serisi, Eylül çeyreğinin son sekiz günü içinde satışa sunulduğundan, gerçek etkisi muhtemelen Apple'ın kritik tatil çeyreği için sonuçlarını bildirmesi gereken zamana kadar hissedilmeyecektir. Şirket ayrıca bu haftanın başlarında dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarını güncelledi.

Monness Crespi Hardt analisti Brian White, "Bu hassas makro [ekonomik] ortamın, olgun bir pazarla birleşmesi nedeniyle iPhone 15 döngüsünün ilgi çekici olmayacağını düşünüyoruz" dedi.

Cook, iPhone 15 döngüsünün henüz değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek, "Şu an için iPhone [15] döngüsünü değerlendirmek için çok erken... yükseltme oranlarının ne olacağını ve geçiş oranlarının ne olacağını şu an için söylemek için çok erken" dedi.

Analizciler ayrıca Eylül çeyrekte Apple'ın Çin satışlarında bir önceki yıla göre %2.5'lik düşüşünü, iPhone üreticisinin bu kritik pazarda yer kaybedebileceği bir işaret olarak gördüler.

Investing.com'un kıdemli analisti Jesse Cohen, "Apple'ın endişeli Çin satış rakamları, yerel şirketlerin, özellikle Huawei gibi yerel şirketlerin yükselen rekabet karşısında beklenenden daha fazla yavaşladığını gösteriyor" dedi.

Ancak Cook, analistlere Apple'ın Çin'deki zorlu döviz kuru ile karşı karşıya kaldığını ve iPhone satışlarının aslında ana kara Çin'de Eylül çeyreği için bir rekor kırdığını söyledi. Bölgedeki satış düşüşünün, Mac ve iPad gelirlerindeki düşüşler gibi şirketin genel sonuçlarına benzer şekilde meydana geldiğini belirtti.

Apple'ın hizmetler segmentindeki satış büyümesi, cihaz geliri büyümesindeki düşüşü kısmen telafi etmeye devam ediyor. Hizmetler biriminden gelen gelir, Eylül çeyreğinde bir önceki yıla göre %14'ten fazla artarak 22 milyar doların üzerinde tüm zamanların en yüksek çeyrek rekorunu kırdı.

Ve şirket, geçen ay Apple TV+, Apple Arcade ve Apple News aboneliklerinin fiyatlarını aylık başına 2 veya 3 dolar artırmasının ardından Aralık çeyreğinde hizmetler işinden ek bir artış görebilir.

Maestri, Apple'ın Aralık çeyreğinde toplam şirket gelirinin bir önceki yıldan neredeyse aynı olmasını beklediğini ve 2023 Aralık çeyreğinin bir yıl öncesine göre bir hafta daha kısa olduğunu ekledi.

Cook, Perşembe günü tüketiciye gelecek yılın başlarında sunulması beklenen Vision Pro karışık gerçeklik başlığının piyasaya sürümünü de işaret etti. Cook, geliştiricilerin ürünle dünya genelinde uygulamalar geliştirmek için Apple tarafından oluşturulan seçkin geliştirici laboratuvarlarında çalıştığını söyledi ve "ortaya çıkan bazı etkileyici şeyler olduğunu" ekledi. Cook, Vision Pro'nun başlangıçta sadece Apple mağazalarında satılacağını belirtti.