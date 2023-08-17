Haber: Damla Oya Erman

Çarşamba günü Bloomberg News tarafından bildirilen haberlere göre, iPhone 15 üretimi Foxconn tarafından Tamil Nadu'daki bir tesiste gerçekleştiriliyor. Haberde "konuya aşina olan" anonim kaynaklara dayandırıldı.

Pegatron Corp. ve başka bir şirkete ait bir fabrikanın, rapora göre, yakın bir süre sonra Hindistan'da kendi nesil cihazlarının üretimine başlaması bekleniyor. FOX Business, Apple, Foxconn, Wistron ve Pegatron'a konuyla ilgili yorum talebinde bulundu, ancak henüz bir geri dönüş almadı.

Apple, 2023 yılında Çin'de üretilen iPhone'ların Hindistan'da üretilenlerle sevkiyat arasındaki gecikme süresini daha da kısaltmak istiyor gibi görünüyor. Bloomberg'e göre, Foxconn'un Hindistan'da monte edilen iPhone 15'lerinin sevkiyatı, Çin'den gelenlerden sadece haftalarca geride olabilir.

Geçtiğimiz zamanlarda FOX Business, Apple'ın üretimde daha fazla Hindistan'a yöneldiğini bildirmişti. Bu hamle, üretim operasyonları için Çin'e olan bağımlılığını azaltmaya çalışırken yapılmış bir adımdır. Bloomberg'in Nisan ayında yayımladığı bir rapora göre, Hindistan'da montajı yapılan iPhone'ların oranı %7'ye ulaştı.

Beklenen iPhone 15 modelinin Eylül ayında tanıtılması tahmin ediliyor. Apple genellikle yeni ürünlerini bu ayda düzenlediği etkinliklerde duyuruyor. Geçtiğimiz yılın etkinliği 7 Eylül 2022'de gerçekleşti.

Üçüncü çeyrek sonuçlarına göre, iPhone'lar Apple için 39.67 milyar dolarlık net satış geliri yarattı ve bu rakam, Refinitiv tahminlerinin 39.91 milyar dolarlık beklentinin altında kaldı. Şirket verilerine göre, yıllık bazda %2.4 düşüş yaşandı.

Apple CFO'su Luca Maestri bu ay içinde, iPhone'ların talep açısından gelişmekte olan pazarlarda "harika bir performans" gösterdiğini ve çeyreklik bazda Hindistan da dahil birçok pazarda rekorlar kırdığını belirtti. Bunlardan bazıları arasında Endonezya, Güneydoğu Asya, Latin Amerika ve Orta Doğu bulunuyor.

Eylül ayındaki etkinlikte iPhone 15 modelinin yanı sıra Apple'ın yeni bir Apple Watch sürümünün de tanıtılması bekleniyor.