Haber: Damla Oya Erman

Viterbo iline bağlı bu şehir, Etrüsk kültürünün yanı sıra Roma İmparatorluğu'nun etkisi altında da önemli bir konumda bulunmaktadır.

Arkeologlar, son keşiflerinde MS 2. ila 4. yüzyıla tarihlenen 67'den fazla iskelet ortaya çıkardı. Bu iskeletlerin, Roma'nın elit sınıfına ait olduğunu düşündüren bir dizi yüksek statüde cenaze eşyası bulunmuştur. Mezarların çoğunun, muhtemelen birden fazla aile üyesinin gömüldüğü paylaşılan defin alanları olduğu anlaşılmaktadır.

Altın takılar ve sofistike deri ayakkabılarla süslenmiş iskeletlerin yanı sıra, mezarlar mimari tarzda dekore edilmiş, içerisinde lüks kumaş kaplamalar gibi detaylar bulunmuştur.

Arkeologlara göre, mezar sahiplerinin bu mekanlarda evlerini taklit etmeyi amaçladığı düşünülmektedir. Kazılarda ortaya çıkan gümüş yüzükler, oymalı baş harflerle süslenmiş, değerli taşlarla işlenmiş tılsımlar, Roma sikkeleri, cilalanmış cam objeler ve korunmuş tekstiller gibi çeşitli eşyalar, bu zenginlik ve elit yaşam tarzını yansıtmaktadır.

Eos Arc'tan arkeolog Emanuele Giannini, iskelet kalıntılarının fiziksel zorlanma veya ağır iş işareti taşımadığını, bu nedenle bu bireylerin zengin ve refah içindeki Roma ailelerine ait olduğunu belirtti.

Yapılan arkeolojik keşiflerin olağanüstü korunmasının, bölgede tarım için uygun olmayan büyük kalker kayaların bulunmasına bağlı olduğu ifade ediliyor. Bu durum, bölgenin uzun süre bozulmamış kalmasına olanak tanımıştır.