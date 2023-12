Haber: Damla Oya Erman

İtalya'nın Campania bölgesinde bulunan modern Pompeii belediyesinde yer alan bu önemli keşif, antik şehrin tarihine ışık tutuyor.

Yapılan kazılarda ortaya çıkan hapishane fırını, esirlerin çalıştırıldığı ve tahıl öğütmek için bir eşeğin kullanıldığı bir mekanı içeriyor. Fırın, sınırlı ışık alabilmesi için küçük pencerelerle donatılmış, dar ve özel bir alandır.

Regio IX, insula 10 bölgesinde bulunan hapishane fırını, Pompeii'nin merkezinde, Via di Nola'nın kuzeyinde, Via Stabiana'nın batısında ve Via dell'Abbondanza'nın güneyinde konumlanmıştır. Bu bölge, antik Roma döneminin izlerini taşıyan önemli yapıların ortaya çıkarıldığı bir alan olarak biliniyor.

Arkeologlar, kazılar sırasında Roma evinin bir bölümünü keşfettiler. Bu ev, rafine fresklerle süslenmiş bir kısmıyla birlikte ticari bir fırını içermektedir. Hapishane fırını, esirlerin ve öğütme işlemi için kullanılan eşeğin bulunduğu kısımda yer almaktadır.

Fırının değirmen taşı bölgesinde, hayvanların çekiş yolu için yapılmış yarı dairesel oyuklar dikkat çekiyor. Pompeii Arkeolojik Parkı direktörü Gabriel Zuchtriegel, bu bulgunun, eski Roma'da bir değirmen taşının genellikle bir eşek ve bir köle tarafından işletildiğine dair ikonografik ve edebi kanıtları desteklediğini belirtiyor.

Pompeii, M.S. 79'daki Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucu oluşan lav ve küller altında kalarak tarihi bir mekan haline gelmiştir. Yapılan kazı çalışmaları, antik döneme ait günlük yaşamı anlamamıza yardımcı olan benzersiz buluntuların gün yüzüne çıkmasını sağlıyor.