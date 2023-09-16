Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Süper Lig'deki ilk dört maçından 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, Fenerbahçe mücadelesinde galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Ligde 5. haftaya 3 puanla 14. sıradan giren Akdeniz ekibinde, sakatlıkları süren Gerrit Holtmann, Jakub Kałuzinski, Zymer Bytyqi, Ufuk Akyol ile bir süre önce oğlu, kayınvalidesi ve kayınpederi trafik kazasında yaralanan Naldo, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Ülker Stadı'nda yarın saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

AA