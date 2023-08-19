ANTALYA (AA) - Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Bitexen Antalyaspor'da teknik sorumlu Joao Carlos Valado Tralhao, "Sonuç oynanan oyunu anlatmıyor. Farklı sonuçlanması gereken bir maçtı. Mücadelemiz üst düzeydi." dedi.

Tralhoa, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın istatiksel verilerinin her şeyi anlattığını söyledi.

Karşılaşmanın ilk yarısında oyun kontrolünün tamamen kendilerinde olduğuna dikkati çeken Tralhao, ikinci yarıda karşılaşmanın geçiş oyununa döndüğünü ve bu durumun penaltıya mal olduğunu ifade etti.

Rakibin öne geçtikten sonra takımın harika bir karakter ortaya koyduğuna işaret eden Tralhao, "Takım geri düştüğünde de mücadele edebileceğini gösterdi. Sonuç oynanan oyunu anlatmıyor. Farklı sonuçlanması gereken bir maçtı. Mücadelemiz üst düzeydi. Oyuncularımız sahada çok çalıştı ancak günün sonunda maalesef puanları paylaştık. İnşallah hafta içinde yapacağımız çalışmalarla istatiksel verilerdeki başarımızı gollere de yansıtırız." diye konuştu.