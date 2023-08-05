Antalya

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, A Takım oyuncularının 2023-2024 sezonunda Trendyol Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda giyeceği formaların tanıtımına devam ediliyor. Dün orman yangınlarında fedakarca mücadele eden orman işçilerine adanan beyaz formadan sonra bugün de sokak hayvanlarına adanan kırmızı formanın tanıtımı gerçekleştirildi.

Üzerinde Antalya'nın Hadrian Kapısı (Üç Kapılar), Saat Kulesi ve Antalyaspor'un armasında bulunan Yivli Minare deseni bulunan kırmızı forma ile hayvan hakları ve hayvanlara yapılan şiddet konusunda farkındalık oluşturması amaçlandı.

Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevinde çekilen tanıtım filminde ise veteriner hekim Nilay Vurkaç Dalkıran rol aldı. Film, "Sevgiyle yaklaşalım, satın almayalım, sahiplenelim" vurgusuyla sona ererken, sergilenen formaya ise pati emojisi eklendi.

Bu sezon 4 farklı tasarım ile futbolseverlerin beğenisine sunulan Antalyaspor formaları, sosyal sorumluluk ve farkındalık anlamları yüklenerek hazırlandı.

AA