Sinan Boztepe, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İlk olarak gösterdikleri mücadeleden dolayı oyuncularını tebrik eden Boztepe, "16 kişiye karşı oynanan müthiş bir mücadele vardı. 42 bin kişilik taraftarla birlikte Galatasaray'ı sahasında köşeye sıkıştıran bir Antalyaspor vardı. 16 kişiye rağmen harika bir oyun çıkardılar. Böyle bir saçmalık olmaz." dedi.

"Sabah çok talihsiz bir açıklama yaptım. Bu açıklamalardan dolayı da utandım ama yaptığım açıklamalar yerindeymiş." diyen Boztepe, şu ifadeleri kullandı:

"Lanet olsun artık. Muhteşem oynayan bir takımın hakkı böyle güzel yenilemez. Türk futbolunun geldiği yere bakalım. Bu kadar rezillik olmaz. Penaltı, penaltı değil. Gol de ofsayt. Biz bugün 8 gol atsak, hakem 9. golü attıracaktı. Bu kadar çirkin futbol ve talihsizlik olmaz. Biz, artık kimsenin oyununun parçası olmak istemiyoruz. Lanet gelsin artık. Federasyon da istifa etsin. Şu işi doğru üretecek, hak yemeyecek kişiler gelsin. Ben buradan bütün başkanlarıma sesleniyorum. Kendi aleyhlerine karar verilince ortalığı yaygaraya veren ama kendi lehlerine karar verilince kimsenin hakkını savunmayan başkanlara sesleniyorum. Gelin bugün bizim hakkımızı arayın. Yediğimiz kartlara bakın. Galatasaray 1 kart görmedi. Satın mı alınıyorlar? Bu kadar kirli bir futbol olmaz. Fenerbahçe'nin rövanşını aldı hakem. İki takım şampiyonluk yarışına girecek diye Anadolu takımları burada kepaze edilecek. Yanımızdaki Galatasaray taraftarları penaltı olmadığını söyledi. Bu işin suçlusu kimse istifa etsin. Şu işi düzgün yapacak kişiler gelsin. Kim bunlar ya? Sabah çok talihsiz açıklamalar yaptım ama şu anda daha da beterini yaptım."

"Bizim katledileceğimizi söylemişlerdi"

Tüm Türkiye'nin önünde katledildiklerini belirten Boztepe, "Bize söylemişlerdi. Bizim katledileceğimizi söylemişlerdi. Galatasaray bizi çok güzel misafir etti. Onlara teşekkür ediyorum. Allah razı olsun kendilerinden ama bugün gördüğümüz muamele Türk futbolunun ayıbıdır." ifadelerini kullandı.

Merkez Hakem Kurulunun istifa etmesi gerektiğini belirten Boztepe, "Federasyon da rezil, hakemlerde rezil. Bunlardan hiç bir şey olmaz. Federasyon, istifasını versin. Bu işi düzgün yapacak birileri gelsin. Bugün bizi katlettiler. Sonraki haftalar da diğer takımları katledecekler. Bundan önceki haftalarda İstanbulspor ve Samsunspor maçlarında da katledildik. Antalyaspor'u mu hedef aldınız arkadaşlar? Yazık günah, başka bir şey söylemiyorum." diye konuştu.