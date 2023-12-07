Antalya

Antalya, Muğla, Adana, Mersin, Denizli, Isparta ve Burdur'da ormana dönüştürülecek sahalardan alınan toprak numuneleri Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün Toprak Analiz Laboratuvarına ulaştırılıyor.

Laboratuvarda eleme, sınıflama ve çeşitli yöntemler uygulanarak birçok aşamadan geçen toprakların analizi, 7 kişilik ekibin titiz çalışmasıyla gerçekleştiriliyor.

Analiz sonucunda hazırlanan rapora göre, alana dikilecek fidanlar belirlenmiş oluyor.

Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Neşe Cılız, Orman Genel Müdürlüğünün binlerce hektarlık alanı ormana dönüştürmek için ağaçlandırma çalışması yaptığını söyledi.

Ağaçlandırmalarda fidanın kalitesi ve tutma oranın önemli olduğunu belirten Cılız, yapılan analizlerle daha sağlıklı ve hızlı bir orman ortamı oluştuğunu kaydetti.

Cılız, fidanlıklardaki toprakları da analiz ederek fidanların sağlıklı yetişmesini sağladıklarını dile getirdi.

Orman bölge müdürlüklerinin yanı sıra ağaçlandırma yapacak kurumlardan gelen toprak örneklerini de incelediklerini anlatan Cılız, "Toprak analiziyle hangi türün sahaya uygun olduğuna bakıyoruz. Yani bir toprağa kızılçam mı, fıstık çamı mı dikilmesi gerektiği sorusuna cevap vermiş oluyoruz. Problem yaşadığımız ormanlarda da analizler yapıyoruz. Neden sorun yaşadığımızı ortaya koymaya çalışıyoruz." dedi.

Çalışma alanlarının Adana ve Mersin'e kadar kapsadığına dikkati çeken Cılız, "Yıllık yaklaşık olarak 15 bin toprak analizi yapıyoruz. 7 ilden gelen toprak örneklerini laboratuvarımızda analiz ediyoruz, raporluyoruz. İlgili kurumlar da rapor sonuçlarına göre çalışmalar yapıyor." diye konuştu.

Yangınlar sonucunda yapılan dikimlerin hemen düşünülmüş, oldu bittiye getirilen çalışmalar olmadığını dile getiren Cılız, "Yangınlardan sonra yapılan dikimler büyük bir analiz ve çalışma sonucunda hem teknik hem de arazide yapılan incelemelerle gerçekleştiriliyor. Toprak analizlerinin yanında su ve bitki analizlerini de bir bütün olarak yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyük Manavgat yangını sonrasında yapılan çalışmalara da değinen Cılız, "Manavgat ormanlarının, doğası gereği uygun ağaç türü kızılçam ve fıstık çamı. Burada bir tür değişikliğine gidilseydi farklı sorunlarla karşılaşılabilirdi. Yapılan analizlerle bölgede doğal koşullarda kızılçam ve fıstık çamı yetişeceğini ortaya koyduk." dedi.

Cılız, sadece ormanlık alanlardaki toprakların analizini yaptıklarını, özel sektör veya şahsa ait bir bahçenin toprağını analiz etmediklerini sözlerine ekledi.