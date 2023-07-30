Olay, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6862 Sokak'ta gerçekleşti.Sokakta kız arkadaşı Merve Girişmek ile karşılaşan Batuhan C., bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkardı. Alevlenen tartışma sonrası Batuhan C., yanında getirdiği tabancayla Merve Girişmek'in başına ateş etti.





KENDİ BAŞINA DA SIKTI



Kız arkadaşını yaraladıktan sonra kaçan Batuhan C., 300 metre ilerideki 6864 Sokak'ta da aynı tabanca ile kendi başına ateş açtı. Tabanca seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Merve Girişmek ile Batuhan C.'yi ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER: MERVE ELÇİ