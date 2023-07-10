Üzümlü Mahallesi'nde sıcak ve nemli hava nedeniyle uçamaz durumdaki kuşu gören Ramazan Sarıkaya, pet şişedeki suyla hayvanı serinletti. Su verileceğini görünce ağzını açan kuşa su içiren Sarıkaya, yavrunun kendine gelmesini sağladı.

Sarıkaya'nın, alakarga yavrusu olduğu değerlendirilen kuşa su verdiği anlar, yanındaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bahçe kapısının demirine konan kuşun suyu içtiği, kanatlarını çırptığı ve ürkmeden beklediği anların yer aldığı görüntülerde, Sarıkaya'nın "Sıcak havalardan o da yanmış. Al bakalım, kendine gel. Bak kendine geldi." sözleri duyuluyor.

AA