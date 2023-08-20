ANTALYA AA- Havanın 30, deniz suyu sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü kentte, sabah saatlerinde yüzde 99'a ulaşan nem oranı gün içerisinde yüzde 65 civarında seyrediyor.

Nem yoğunluğundan Beydağları görülemez olurken, sıcak ve nemden bunalanlar Konyaaltı, Sarısu ve Lara sahillerinden denize girerek serinlemeye çalıştı.

Bazı tatilciler park ve bahçelerde, gölge alanlarda zaman geçirdi.

Gençler, Konyaaltı Sahili Varyant bölgesindeki kayalıklardan atlayarak yüzdü.

Kumluca'da sıcaktan bunalan develer günde 4 kez yıkanıyor

Kentteki sıcak hava ve nem, hayvanları da olumsuz etkiliyor. Kumluca ilçesindeki deve yetiştiricileri, hayvanları serinletmek için büyük çaba sarf ediyor.

Deve yetiştiricisi Ahmet Karakuş, hayvanların bu aylarda zor günler geçirdiğini söyledi.

Hayvanların sıcak havadan etkilendiğini dile getiren Karakuş, "Yaz sıcaklarında develerimizi serinletmek için günde 4 kez yıkıyoruz. Ağustos sıcakları develerimizi zorluyor." dedi.