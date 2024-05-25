Henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 15 MA 0595 plakalı otomobil, Gökdere Mahallesi'nde yaklaşık 2 metre yükseklikteki köprüden dereye düştü.

Diyarbakır'da 76 kilogram esrar ele geçirildi Diyarbakır'da 76 kilogram esrar ele geçirildi

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 5 yabancı uyrukludan 3'ü kendi imkanlarıyla dereden çıktıktan sonra sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Derede kaybolan biri çocuk 2 kişi için arama çalışmaları başlatıldı.

Yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki dere menfezinde aracın arka koltuğu bulundu.

Öte yandan araç, çekici yardımıyla dereden çıkarıldı.