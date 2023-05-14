Konyaaltı ilçesinde yaşayan ikizler Bengisu Başak ve Yaprak Okuyan, Konyaaltı İlkokulu'nda oylarını kullandı.

Kız kardeşler ardından çiçek yaptırıp anneleri İnci Okuyan'ın sandık başkanlığı görevi yaptığı Toros Anadolu Lisesi'ne gitti.

Kardeşler, ellerinde çiçekle annelerinin sınıfına girip Anneler Günü'nü kutlarken diğer sandık görevlileri ve seçmenler de alkışlarla destek verdi.

Bengisu Başak Okuyan, engellilerin oy kullanması için kurulan sandıkta görev yapan annesinin Anneler Günü için çiçek aldıklarını söyledi.

Annesine sürpriz yapacaklarının kaydeden Okuyan, "Çiçekle annemi mutlu etmek istiyoruz. Ayrıca anneme ve sandıktaki diğer görevli arkadaşlarına çay demledik." dedi.

Yaprak Okuyan ise oy kullanma işleminden sonra annesinin yanına geldiklerini anlatarak, "Cumhurbaşkanı kim olursa olsun benim cumhurbaşkanım annem, gönlümüzün başkanı ve ona sürpriz yapacağız." diye konuştu.

Anne Okuyan, seçimin sorunsuz ve güzel geçtiğini belirterek, "Kızlarım sürpriz yaptı, kendilerine teşekkür ediyorum. Hem Anneler Günü hem de seçimin yanı güne gelmesi güzel oldu, ben de bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

AA