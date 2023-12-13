Şahin, düzensiz göçle mücadele kapsamında Kepez Kent Meydanı'nda oluşturulan Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'nde yaptığı basın toplantısında, mobil göç istasyonunun kentte yaklaşık 1 aydır hizmet verdiğini söyledi.

Yasa dışı şekilde Türkiye'de bulunan insanların güvenlik güçlerinin İl Göç Müdürlüklerine götürülmek zorunda kaldığını dile getiren Şahin, bu durumun zaman kaybına neden olduğunu, mobil göç noktalarıyla minibüs içerisinde işlemlerin yapılabildiğini kaydetti.

Mobil göç istasyonu sayısının artacağını ifade eden Şahin, yasa dışı yollardan kente gelen düzensiz göçmenlere göz açtırmayacaklarını kaydetti.

"Kentte yaşayan yabancılar arasında ilk sırayı Ruslar alıyor"

Kentte kalan yabancı sayısına ilişkin de bilgi veren Şahin, "Kentte yasal olarak 125 bin yabancı yaşıyor. Bu rakam hep speküle ediliyor. Gerçek rakam bu. Bir önceki yıla göre ciddi bir azalış oldu. Yabancı sayısı 167 binden 125 bine düştü. Kentte yaşayan yabancılar arasında ilk sırayı Ruslar alıyor. Rusya'yı sırasıyla Kazakistan, Ukrayna, Almanya ve Kırgızistan uyruklu vatandaşlar takip ediyor." dedi.

Antalya'da yasal olarak ikamet izni ile kalan kişilerin herhangi bir ticaret yapma hakkının bulunmadığına işaret eden Şahin, "Bunun için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından izin almaları gerekiyor. Bu izni almadıkları için böyle bir ticarette bulunuyorsa, taksicilik ya da berberlik yapıyorlarsa, güzellik salonu işletiyorlarsa bu suçtur. Bunla ilgili ciddi tedbirler alıyoruz. Antalya emniyetinin yaptığı korsan taksi uygulaması tüm Türkiye'nin üzerinde. Belediyelerin de çalışmaları var. İhbar konusunda da Antalyalılardan destek istiyoruz. Bize ihbarda bulunsunlar. Biz gereğini yaparız." diye konuştu.

Başka bir ilde ikameti olan geçici koruma kapsamındaki kişilerin Antalya'da tespit edilmesi halinde kimliğine el konulup iline dönmesinin istendiğine dikkati çeken Şahin, "Dönmezlerse kamplara gönderiliyor. Bu hususta tavrımız net. Geçici koruma kapsamında olan kişiler özel bir durumu yoksa kendi ilinde yaşamak ve çalışmak zorunda." ifadelerini kullandı.