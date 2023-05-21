ANTALYA AA- 3. dakikada Fredy'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda, kaleci Muhammed Şengezer topu uzaklaştırdı.

12. dakikada Ndao'nun pasında ceza alanı sol çaprazda topla buluşan Larsson'un şutunda top, kaleci Muhammed Şengezer'den döndü. Meşin yuvarlağı bir kez daha önünde bulan Larsson'un şutunda top, üstten auta çıktı.

18. dakikada Fernando'nun sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşla kaleye gönderdiği şuta müdahale eden kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

46. dakikada Fredy'in ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

49. dakikada Berkay Özcan'ın ceza alanı dışı sol çaprazdan şutunda kaleci Leite topu kornere gönderdi.

51. dakikada Adnan Januzaj'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda kaleci Leite meşin yuvarlağı kornere çeldi.

58. dakikada Wright'ın ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Muhammed Şengezer topu kornere gönderdi.

61. dakikada Fredy'in ceza alanı sağ çaprazdan şutunda kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

83. dakikada Larsson'un pasında ceza sahasında topla buluşan Nakajima'nın sol çaprazdan şutunda, kaleci Muhammed Şengezer gole izin vermedi.

Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.