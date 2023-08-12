Antalya

Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde yumurtalarından çıkan yavruların denizle buluşma süreçleri başladı.

Sabahın erken saatlerinde görevlilerce açılan yuvadan çıkan 6 caretta caretta yavrusu, denize ulaştı. Yuvalardan çıkamayan bazı yavrular da görevlilerin yardımıyla mavi sularla buluştu.

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Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, görevlendirdikleri personelin gönüllülerle birlikte deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarını koruma altına aldığını belirterek, Çıralı'nın son yıllarda bu özelliği ile ön plana çıktığını kaydetti.

AA