Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, "Teniste Antalya ve buradaki hizmet, dünyada bilinir hale geldi. Antalya'ya yabancı sporcular, antrenör ekibi ve çoğu zaman da ailesi ve akrabalarıyla geliyor. Sporcular, ülkelerine dönünce de Antalya'yı tanıtıyor." dedi.

Cumhuriyet'in 100. yılında 15 milyon 689 bin yabancı turist ağırlayarak tüm zamanların rekorunu kıran Antalya, spor turizmiyle de ön plana çıkıyor.

Kış aylarında ılıman iklim yapısı, seyahat kolaylığı, 5 yıldızlı otellerdeki spor tesisleri ve hizmet kalitesiyle Antalya, takım sporlarının yanı sıra bireysel sporcuların da ilgisini çekiyor.

Yaklaşık 500 tenis kortuyla tenisçilerin ilgi odağı olan kentte, her yıl çok sayıda uluslararası tenis organizasyonu düzenleniyor. Öyle ki Belek'teki bir otelde oluşturulan Megasaray Tenis Akademisinde son 4 yılda 20 bin yabancı tenisçi kamp yaptı, organizasyonlara katıldı.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Antalya'nın ilk WTA turnuvası Megasaray Hotels Açık'ta AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk tenisinin dünyada söz sahibi olması için sporcularının uluslararası turnuvalarda mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

Çok sayıda sporcularının farklı ülkelerde turnuvalara katıldığını aktaran Durmuş, Antalya'yı teniste bir merkez yaparak uluslararası turnuvaları bu kentte düzenleyecekleri bir model oluşturduklarını kaydetti.

"Sporcular ülkelerine dönünce de Antalya'yı tanıtıyor"

Antalya gibi dünyanın en güzel şehirlerinden birine bütün sporcuların gelmek istediğini anlatan Durmuş, "Hem sporcularımızın uluslararası organizasyonlara kendi ülkelerinde katılmalarını hem de kış sezonunda kapanan otellerin açık kalmasını sağlayarak turizme katkı sağlamak adına böyle bir modeli hayata geçirdik. Teniste Antalya ve buradaki hizmet, dünyada bilinir hale geldi. Antalya'ya yabancı sporcular, antrenör ekibi ve çoğu zaman da ailesi ve akrabalarıyla geliyor. Sporcular ülkelerine dönünce de Antalya'yı tanıtıyor." diye konuştu.

Antalya'nın dünyada hem turizm hem de spor şehri olarak bilindiğini dile getiren Durmuş, şunları ifade etti:

"Avrupa Tenis Federasyonunun kongresi ve genel kurulu, 2025'te Antalya'da yapılacak. Ülkelerin en üst düzey yetkilileri bu kongreye katılacak. Bu karar, Avrupa Tenis Federasyonunca oy birliğiyle alındı. Antalya'da yapılacağı için Avrupa tenisine yön verenler oldukça heyecanlı olduklarını bizlere söyledi. Bu kongre ile Antalya'yı Avrupa'ya daha iyi anlatabilme şansı elde edeceğiz. Hem sporcu sayımız artıyor hem de Türkiye, tenisin dünyadaki merkez ülkelerinden biri olma yolunda ilerliyor."

"Aralarında 5-6 ay otelimizde kamp yapanlar var"

Megasaray Tenis Akademisinin de bulunduğu Megasaray otellerinin sahibi, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin ise Antalya'nın yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da milyonlarca turist çekme potansiyelinin bulunduğunu belirtti.

Kentte kış aylarında kongre ve spor turizmi hareketliliği yaşandığına dikkati çeken Şahin, "Futbol ve bisikletin yanı sıra son yıllarda tenis, spor turizminde ön plana çıkmaya başladı. Otelimize son 4 yılda 20 bin profesyonel sporcu geldi. Bu sporcular günlerce kalıyor. Aralarında 5-6 ay otelimizde kamp yapanlar var. Hatta bir sporcu, Kovid-19 sürecinde 2 yıl otelimizde kalarak antrenman yaptı." ifadelerini kullandı.