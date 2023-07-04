Antalya

Ceylan ile DEGAK timleri, halk arasında "sosyete batığı" olarak adlandırılan ve İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz savaş uçağı tarafından batırılan Fransız gemisine dalış gerçekleştirdi.

Antalya Yat Limanı'nın 500 metre açığında bulunan, 30 metre derinlikteki 96 metre uzunluğuna sahip Saint Didier batığında, gemi ve içerisindeki askeri malzemeler görüntülendi.

Ceylan, dalışın ardından yaptığı açıklamada, Saint Didier'in Türkiye'nin en büyük batığı olarak nitelendirilebileceğini söyledi.

Dalış turizmine hizmet veren geminin içerisinde birçok mühimmat olduğunu belirten Ceylan, "Geminin depolarında tüfekler, bombalar, arabalar var. Saint Didier belki de Türkiye'nin dalınabilir en iyi batıklarından biri. Zaman zaman su bulanık olmasına rağmen dalışımızda bizi güzel karşıladı. DEGAK timleriyle gerçekleştirdiğimiz bu dalıştan keyif aldık, birlikte zamana tanıklık ettik." diye konuştu.

Ceylan, limanda bulunan sivil turistik denizaltı Nemo Primero ile her gün iki kez batığa sefer yapıldığını sözlerine ekledi.

AA