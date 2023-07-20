BURSA AA- "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde tamamen yıkılan Hatay'daki sembol eserlerden 752 yıllık Antakya Ulu Cami'nin ayağa kaldırılması için devreye giren Bursa Büyükşehir Belediyesi saha çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Hatay'ın eski camilerinden birisi olan ve 1271-1272 yıllarında yapıldığı tahmin edilen tarihi Antakya Ulu Cami depremlerin ardından yıkıldığı hatırlatıldı.

Memlûkler döneminde inşa edilen, medrese, yazlık cami, şadırvan, iki adet türbe, çeşme, imaret ve dükkânlar gibi farklı dönemlerde inşa edilmiş yapılardan meydana gelen bir külliye niteliğindeki Ulu Cami, harimde iki mihrabı bulunması açısından tek eser olma özelliğine de sahipti.

Depremin ardından Hatay'da yaşamın normale dönmesi için yardımların dağıtımını üstlenen, seyyar tuvaletleri kuran ve 3 bölgede 2 bin konteynerden oluşan yaşam alanları hazırlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Antakya Ulu Cami'nin de restorasyonu işini üstlendi.

Caminin restorasyonu için Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin mayıs ayı oturumunda alınan kararla rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesi hazırlıklarına başlandı.

Hazırlanacak projeleri veri altlığı oluşturmak amacıyla Harita Şube Müdürlüğü ekipleri, caminin mevcut durumunu tespit için sahada ölçümler yaptı. Lazer tarama cihazıyla 207 milyon nokta ölçümü yapan ekipler, aynı zamanda dron çekimleriyle tarihi enkazın havadan da modellemesini yaptı.

Mevcut durumun üç boyutlu (3D) taramayla modellenmesi, nokta bulutu verilerinin üretilmesi ve ortofoto haritasının hazırlanması çalışmaları için gerekli veriler toplandı. Üretilen veri, caminin rölöve, restitüsyon, restorasyon/rekonstrüksiyon, mühendislik projelerinin hazırlanması ve aslına uygun rekonstrüksiyon yapımı çalışmalarında kullanılacak.

"Misafirlerini daha sağlıklı bir ortamda kabul edecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Hatay'da devam eden çalışmaları sık sık yerinde incelediğini ve daha önce tarihi Antakya Ulu Cami'nin enkazında tespitler yaptığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi olarak camiyi tekrar ayağa kaldırmak için taahhütte bulunduklarını aktaran Aktaş şunları kaydetti:

"Mayıs ayı meclisinde gerekli kararları aldık. Rölöve, restorasyon ve restitüsyon projeleri hazırlanıyor. Diğer taraftan ekiplerimiz ölçüm çalışmalarıyla enkazda modelleme çalışmalarını da tamamladı. Hatay ve Bursa zaten iki kardeş şehir. Şimdi ulu camiler nezdinde de bir kardeşlik başlatmış olacağız. Hatay Ulu Cami, Bursa Ulu Cami'den daha eski. Etrafı da bu vesileyle düzenlenmiş olacak. İnşallah Hatay Ulu Cami, gelen misafirlerini daha sağlıklı bir ortamda kabul edecek. Osmanlıyı kuran şehir Bursa'ya bu yak