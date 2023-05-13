Amasya

Amasya Hattat Hamdullah Proje İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Alıcıoğlu, mangala oynamayı annesi Canan Alıcıoğlu'ndan 8 yaşında öğrendi.

Antalya'da 29 Ocak-4 Şubat tarihlerinde düzenlenen Mind Summit 2023 Avrasya Mangala Kupası'nda kadınlar kategorisinde 4'üncü olan Alıcıoğlu, UNESCO ve Uluslararası Tatarlar Birliği ortaklığıyla Romanya'nın başkenti Bükreş'te 6 Mayıs'ta gerçekleştirilen Uluslararası Mangala ve Bestemşe Turnuvası'nda ise birinciliğe ulaştı.

Alıcıoğlu, turnuva için çok çalıştığını ve emeklerinin karşılığını aldığını söyledi.

Bu süreçte en büyük destekçisinin annesi olduğunu dile getiren Alıcıoğlu, "Romanya'da yarıştıklarımın hepsini mağlup ederek birinciliği hak ettim. Bu birinciliği anneme, Anneler Günü hediyesi olarak vermek istiyorum. Ona, üzerimdeki emekleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Anne Canan Alıcıoğlu da Mangala Federasyonu ile 2017 yılında tanıştığını ve eğitmeni olduğunu anlattı.

O günden bu yana sporcular yetiştirdiğini belirten Alıcıoğlu, "Kızımı 3 yıldır çalıştırıyorum. Antalya'da dereceye girdikten sonra Romanya’da turnuvaya beraber gittik. Annesinin verdiği mangala dersiyle annesine Anneler Günü hediyesi verdi. Onunla gurur duyuyorum. Yasemin hem okulu hem de sporu büyük başarı içinde sürdürüyor." ifadesini kullandı.

AA